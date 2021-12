FIA heeft misschien te veel kritiek van F1-teams toegelaten, erkent Todt

De laatste fase van het Formule 1-seizoen 2021 draaide meer om de wedstrijdleiding en straffen dan om de actie op de baan. Het dieptepunt was de veelbesproken seizoensfinale in Abu Dhabi, waar racedirecteur Michael Masi enkele opmerkelijke beslissingen nam. Dat resulteerde in stevige kritiek van Mercedes, terwijl het topteam net als rivaal Red Bull Racing eerder in het jaar al diverse malen pittige taal gebezigd hadden aan het adres van de wedstrijdleiding.

De FIA liet afgelopen week weten een onderzoek te starten naar de gebeurtenissen en handelingen tijdens de allesbepalende laatste ronden in Abu Dhabi. Toch is Jean Todt, die na twaalf jaar aan het roer van de FIA te hebben gestaan het stokje overdraagt aan Mohammed Ben Sulayem, van mening dat er eerder ingegrepen had moeten worden. Hij geeft een voorbeeld uit de voetballerij: “Ik las in een Franse sportkrant dat de president van de voetbalclub Olympique Lyonnais, een van de belangrijkste clubs in het land, een schorsing heeft gekregen van tien wedstrijden omdat hij zich negatief uitliet over de scheidsrechter. Misschien hebben wij wel te veel toegelaten.”

Todt erkent dat de input van teams, de FIA en de commercieel rechtenhouder van belang is om afspraken te maken, maar stelt dat er ook een grens getrokken moet worden wat wel en niet toelaatbaar is: “Naar mijn mening is het belangrijk om een dialoog te hebben tussen het overkoepelend orgaan, de teams, de rijders en de commercieel rechtenhouder. Maar het moet zich niet tegen ons keren. Ik heb de race in Abu Dhabi gekeken. Max liet zich na de inhaalactie van Hamilton in de eerste ronde negatief uit. In het heetst van de strijd voel je wat je voelt. Anderzijds heb je de wedstrijdleider en de stewards. Zijn wij foutloos? Nee, zeker niet.”