FIA bevestigt plan om superlicentie-systeem F1 nader te bekijken

Sinds 2016 werkt de FIA met een op punten gebaseerd systeem waarmee coureurs de superlicentie kunnen verdienen waarmee ze in de Formule 1 mogen uitkomen. Dat was onderdeel van een herstructurering van de autosportladder onder de F1. Coureurs die aspiraties hebben de F1 te bereiken moeten in drie seizoenen bij elkaar 40 punten verdienen, waarbij meer punten worden gegeven voor een titel in de Formule 2 dan een titel in de Formule 3, Formule Renault of de Formule 4. Als een coureur in drie seizoenen 40 punten bij elkaar heeft gesprokkeld, kan een superlicentie aangevraagd worden.

Veel kleinere kampioenschappen zijn in 2020 als gevolg van het coronavirus ingekort of aangepast. Ook geldt dat van veel coureurs niet zeker is of ze in de toekomst nog deel kunnen nemen aan klassen vanwege budgetbeperkingen, terwijl ook het doorgaan van een aantal kampioenschappen op het spel staat. De FIA heeft nu bevestigd dat het een grondig onderzoek instelt naar het huidige systeem, omdat het wil garanderen dat het systeem “deelnemers eerlijke en gelijke kansen wil blijven bieden om verder te komen”.

“De maatregelen die worden bekeken door de FIA Super Licence Working Group, in consultatie met een scala aan raceteams, promotors en coureurs, moeten ook potentieel kwetsbare klassen beschermen door deelname specifiek aan te moedigen zodra de competitieve activiteit wordt hervat”, bevestigde de FIA. “Het gaat ook mogelijke verschillen in het systeem aanpakken die mogelijk zijn veroorzaakt door de verschillende momenten waarop klassen zijn herstart vanwege de verschillende dreigingsniveaus die COVID-19 over de hele wereld had.”

Dat het systeem rond de superlicentie onder de loep wordt genomen is volgens Stefano Domenicali, president van de FIA Single-Seater Commission, het gevolg van het effect dat de autosport voelt door de COVID-19-pandemie. “Veel series zitten in economische problemen, terwijl deelnemers zich zorgen maken over het missen van een seizoen of het zich committeren aan een competitie, terwijl er onzekerheid is over wanneer er weer geracet wordt. Ook maken ze zich zorgen over de mogelijke negatieve impact die beide zaken mogelijk hebben op hun progressie op het pad van de FIA single seaters”, zei Domenicali. Met de Super Licence Working Group hoopt de FIA dus te kunnen voorzien in de zorgen in autosportland. “Hiermee ontwikkelen we oplossingen die eerlijk zijn voor deelnemers, deelname aanmoedigen en series helpen stabiliteit te bewaren tijdens deze moeilijke periode.”

Met medewerking van Luke Smith