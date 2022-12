FIA verklaart strengere vloerregels: "Er waren trucjes mogelijk"

Er was het afgelopen Formule 1-seizoen het nodige te doen om de vloeren van de auto's. Door de terugkeer van het grondeffect kregen diverse teams te maken met het fenomeen porpoising. In de loop van het seizoen vaardigde de FIA een technische richtlijn uit om de zaak aan te pakken, maar dat leidde tot de nodige controverse. Zo introduceerde de autosportbond een matrix voor de aerodynamische oscillaties om het stuiteren te beperken, maar ook ging men strenger controleren op flexibele vloeren. Dat deed de FIA na vermoedens dat sommige teams gebruik maakten van trucjes om hun auto dichter bij de grond te kunnen laten rijden.

Zo vermoedde men dat er teams waren die hun auto's uitrustten met skid blocks die zo waren ontworpen dat ze omhoog bewogen en in de auto verdwenen als de grond geraakt werd. Op die manier zou de slijtage dermate beperkt worden dat de auto gewoon door de metingen na afloop van de race zou komen. Toch stelt Nikolas Tombazis dat de FIA nooit heeft gedacht dat teams bewust vals hebben gespeeld. De technisch directeur single-seaters legt uit dat de strengere regels omtrent de vloer en de aanpassing aan de meting van de skid blocks juist bedoeld waren om te voorkomen dat teams in de toekomst gebruik maken van mazen in de reglementen.

"Teams neigen er altijd naar om op de grens van de reglementen te werken, maar we dachten niet dat er iemand vals speelde. Maar door de manier waarop de reglementen geschreven waren, waren trucjes mogelijk", antwoordt Tombazis op een vraag van Motorsport.com. "Dat was niet de intentie en daarom hebben we de reglementen verduidelijkt met een technische richtlijn en enkele veranderingen. Er zijn twee gebieden van de reglementen waarop we eenzijdig kunnen ingrijpen zonder goedkeuring van de F1 Commission. De ene heeft te maken met stijfheid, namelijk artikel 3.15, en de ander heeft te maken met veiligheid. Dat gaf ons de mogelijkheid om op dat front te kunnen handelen."

Ingreep bij porpoising-kwestie een lastige situatie

Uiteindelijk werd porpoising zelfs een politieke kwestie onder de Formule 1-teams. Renstallen zonder problemen vonden ingrijpen overbodig, terwijl teams die er wel mee kampten juist een flinke ingreep verwachtten. Een ingreep kwam er, want de FIA wilde de teams voor 2023 verplichten om de vloerranden met 25 millimeter te verhogen. Dat stuitte op dermate veel weerstand dat er uiteindelijk een compromis gesloten werd. In 2023 gaan de vloerranden daarom met 15 millimeter omhoog. Volgens Tombazis is het voor de FIA niet altijd makkelijk om met de uiteenlopende belangen van de teams om te gaan. "Het is normaal gesproken een lastige situatie, want in F1 wordt bijna altijd verondersteld dat iemand er meer voordeel van heeft dan een ander", legt hij uit.

"Uiteindelijk gaat iemand winnen en zal er iemand niet winnen. Dus met uitzondering van dingen als veiligheid, waar de meesten het meestal over eens zijn, is het bij vrijwel alle andere zaken enorm lastig om mensen te laten instemmen. Dat kan ik weten, want ik heb ook aan de andere kant gestaan. Voor hen is het zo intens dat ze heel snel vergeten van welke dingen zij voordeel hebben gehad, terwijl ze zich altijd herinneren wanneer ze nadeel ondervonden. We proberen zo onpartijdig mogelijk te zijn en we proberen absoluut niet om de ene meer te bevoordelen dan de ander. Maar de psychologie van een competitie doet je altijd denken dat iemand jacht op jou maakt."