Na de race op het Circuit of the Americas ging het Haas F1 Team in protest tegen de zevende plek van Fernando Alonso. Het Amerikaanse team vond dat de wagen ‘onveilig’ was door een losse spiegel die uiteindelijk helemaal van de auto viel. De racedirectie liet Alonso, die wonderwel door kon na een incident met Lance Stroll, gewoon rijden. De stewards stelden Haas in het gelijk en gaven Alonso een tijdstraf van 30 seconden. Hij viel daarmee van de zevende naar de vijftiende plaats.

Alpine claimde dat Alonso door de racedirectie niet geïnformeerd was over de beschadigingen aan zijn auto. Alpine kon geen protest indienen tegen de inhoudelijke beslissing, maar ging in protest tegen het feit dat Haas haar protest 24 minuten na de deadline had ingeleverd. Haas had overigens van de FIA gehoord dat het een uur had om een protest in te dienen aangezien het de originele deadline niet kon halen. De FIA oordeelde donderdag dat het protest van Alpine niet-ontvankelijk was, aangezien het volgens de regels niet mogelijk is om tegen een dergelijke beslissing te protesteren.

Daarop vroeg Alpine om een right of review, waarmee de stewards opnieuw naar de zaak zouden gaan kijken als het team met nieuw en significant bewijs zou komen. De Franse formatie gebruikte het feit “dat het team pas op 20.53 uur op de hoogte was van het feit dat het originele protest 24 minuten na de gebruikelijke deadline van 30 minuten ingediend werd”. Alpine verklaarde bovendien dat het niet wist dat Haas daar op zondagavond in Austin advies over had gekregen van de racedirectie, waardoor ook dat gezien wordt als een nieuw en significant bewijsstuk.

De right of review werd daardoor door de FIA-stewards in behandeling genomen en donderdagavond vond er nóg een zitting plaats in Mexico. Daar kwam men tot de conclusie dat Haas het protest wel degelijk binnen de gestelde tijd van dertig minuten had kunnen indienen, wat in feite betekent dat het niet onmogelijk was om aan het reglement te voldoen. Hiermee werd het aanvankelijke protest van tafel geveegd en nietig verklaard. Fernando Alonso is daarom toch als zevende geëindigd in de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Alpine laat in een verklaring weten: “Het BWT Alpine F1 Team dankt de FIA voor het bijeenroepen van de stewards en het bereiken van een positieve conclusie in de kwestie met Auto #14 in de Grand Prix van Amerika van afgelopen weekend. Het team is blij met de beslissing die de stewards genomen hebben waardoor Auto #14 zijn zevende plek en zes punten terug heeft gekregen. We stellen ons in dienst van de FIA om ervoor te zorgen dat het racespektakel de hoogste kwaliteit houdt.”

In de beslissing benadrukken de stewards dat de loshangende spiegel die uiteindelijk van de auto viel een zorgelijke ontwikkeling is. Men adviseert de FIA “dringend om procedures voor dergelijke zaken in te stellen”. De teams moeten bovendien geïnformeerd worden middels de bekende meatball­-vlag. De stewards voegen toe: “We begrijpen dat de FIA-president een review voor het gebruik van de meatball heeft voorgesteld.”

Alonso verklaarde donderdag op het Autodromo Hermanos Rodriguez dat de FIA "een gevaarlijk precedent schept" als zijn tijdstraf uit Austin zou blijven staan.

