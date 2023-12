Voordat het Formule 1-weekend in Las Vegas goed en wel was begonnen, kon Carlos Sainz een goede klassering zo goed als uit zijn hoofd zetten. In de openingsminuten van de eerste training in de gokstad schoot er een putdeksel los, die veel schade aan de Ferrari van de Spanjaard toebracht. Daardoor was het noodzakelijk dat onder andere de batterij van de SF-23 vervangen moest worden en dat zorgde voor een gridstraf van tien startplekken. Het leidde tot veel ophef, maar volgens FIA-steward Derek Warwick kon het niet anders. "De straf die we Sainz gaven in Vegas, dat voelde verkeerd en was ook verkeerd. We werkten heel hard om dit volgens de regels niet te laten gebeuren", zegt de voormalig F1-coureur zondagavond, de avond van de uitreiking van de prestigieuze Autosport Awards.

De Engelsman benadrukt dat - hoe graag de stewards ook hadden gewild - er geen ruimte was om dit voorval door de vingers te zien. "Het zijn van steward is iets heel moeilijks", vertelt de 69-jarige Brit, die tussen 1981 en 1993 zelf aan de start van 147 Grands Prix stond. "Het is te vergelijken met een scheidsrechter. Je moet te allen tijde neutraal blijven. We moeten ook heel streng zijn, zelfs wanneer het ons pijn doet."

Nadat de stewards de straf openbaar hadden gemaakt na de vrijdagse actie op het stratencircuit in Nevada, viel ook in de bekendmaking te lezen dat de stewards inderdaad alles op alles zetten om een straf te voorkomen, maar dat hun handen gebonden waren. "Dit zijn ongebruikelijke en ongelukkige omstandigheden", las de verklaring vanuit Warwick en zijn collega's. Zij benadrukten dat als er ruimte was voor een uitzondering dat Sainz die zou krijgen, maar de gezochte uitzondering stond niet in de regels. Ondanks de moeilijke start aan het weekend lukte het de rijder uiteindelijk om een verdienstelijke zesde plaats te bemachtigen.

