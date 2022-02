FIA-steward verdedigt Masi: "Oneerlijk hem alle schuld te geven"

Na de controversiële seizoensfinale in Abu Dhabi heeft de FIA een onderzoek ingesteld. Het rapport daarvan werd recent gedeeld met de teams, maar de bevindingen zijn nog niet openbaar gemaakt. FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft aangekondigd dat er “structurele veranderingen” en een “actieplan” komen om herhaling te voorkomen. Het is niet uitgesloten dat daarbij ook de positie van Michael Masi herzien wordt, die sinds het overlijden van Charlie Whiting dienstdoet als wedstrijdleider in de Formule 1.

Danny Sullivan vindt het niet terecht dat Masi alle schuld in zijn schoenen geschoven krijgt. “Hij staat flink onder druk. Je probeert natuurlijk altijd de juiste beslissing te nemen en alle regels te volgen”, vertelt Sullivan. “Op internet heb je in het beste geval 51 procent van de mensen die blij zijn, de andere 49 procent is totaal over de zeik door elke beslissing. Ik vind het oneerlijk om Michael Masi de schuld daarvan te geven. Hij nam een beslissing op basis van iets waar we al twee jaar over spreken, het was een doel om de race ‘onder groen’ te eindigen. Michael is maar in zijn eentje, hij doet de baaninspectie, hij doet dit, hij doet dat. Hij heeft het hele jaar ontzettend veel werk. Aan het eind van het seizoen is iedereen uitgeput en probeer je gewoon de beste beslissing te nemen.”

Sullivan werd in een ver verleden CART-kampioen en scoorde in de Grand Prix van Monaco in 1983 nog punten met Tyrrell. Inmiddels doet hij al meer dan tien jaar dienst als steward in de Formule 1. Hoewel hij tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi niet in functie was, kan hij uitleggen welke factoren wel en juist niet meespelen achter de jurytafel. “We praten nooit over de situatie van het kampioenschap, wat iets met de punten doet, dat is in mijn dertien jaar als steward nog nooit ter sprake gekomen. Nu kan het zijn dat iemand dat in zijn achterhoofd heeft, maar achter de jurytafel is dat nooit besproken. We kijken naar de data en naar de beelden. Er is een potentiële overtreding en daar kijken we naar. De straffen staan in principe vast. Als het extreem is, zijn er wat variabelen. Ik heb met veel verschillende stewards gewerkt maar dat is altijd de werkwijze geweest. We kunnen vragen stellen als we niet zeker zijn. Dat was zo bij Charlie Whiting, maar ook bij Michael Masi. Je neemt de beste beslissing op basis van de informatie die je tot je beschikking hebt.”

“Het liep uit de hand in Abu Dhabi”

De situatie in Abu Dhabi was buitengewoon precair vanwege de extreem korte tijd die er was om een beslissing te nemen, maar ook vanwege de belangen in de titelstrijd. Ook werd de communicatie tussen Masi en de teams grotendeels uitgezonden via televisie. “Het liep een beetje uit de hand”, vindt Sullivan. “Uiteindelijk moet hij de beslissing nemen en je moet daar zoveel mogelijk steun voor hebben, maar er was geen tijd om uitgebreid in beraad te gaan. Hij probeert het incident af te handelen, de marshals van de baan te krijgen en alles klaar te maken voor de herstart. Het is niet zo dat je tijd hebt om even rustig in overleg te gaan. Dan heb je ook nog de situatie dat de radioberichten uitgezonden worden op televisie. Dat is in mijn ogen verkeerd. Michael is een goede gast, Charlie geloofde echt in hem. Michael werkte al jaren met Charlie en leerde van de meester. Charlie had zoveel kennis, hij ontwikkelde het hele spel. Hij doorliep alle zaken in zijn loopbaan. Het was lastig om iemand te vinden met dezelfde achtergrond.”