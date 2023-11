FIA stelt besluit in zaak Haas F1 over uitslag F1 Austin uit tot donderdag

Woensdag moesten vertegenwoordigers van Haas F1, Red Bull Racing, Aston Martin Racing en Williams zich melden tijdens een videovergadering met de FIA. Daarin zou Haas F1 de zaak betreffende de track limits in de Grand Prix van de Verenigde Staten bepleiten, aangezien coureurs van de andere drie teams veelvuldig de track limits in bocht 6 hadden overschreden zonder daarvoor bestraft te worden. Om 15.00 uur begon de hoorzitting, maar dat bleek niet voldoende om dezelfde dag nog tot een besluit te komen.

In een FIA-document laten de stewards namelijk weten dat zij deze hebben verdaagd zodat de stewards 'de ingediende stukken onafhankelijk kunnen beoordelen'. Donderdag 9 november moeten alle betrokken partijen zich weer om 15.00 uur melden. Zodra die hoorzitting is bijeengeroepen, zullen zij bekendmaken of zij vinden dat Haas F1 inderdaad 'nieuw en significant' bewijs heeft aangeleverd - de criteria om zo'n herziening te openen. "Het vervolg van de hoorzitting betreffende de grond van de zaak is afhankelijk van de uitkomst van deze beraadslaging", aldus de stewards. Mochten de stewards meegaan in het verhaal dat het inderdaad om 'nieuw en significant' bewijs gaat, volgt fase 2 van het proces. Oordelen de stewards anders, dan blijft het resultaat van die race staan.

Haas F1 had de FIA om een herziening van het resultaat van de Grand Prix van de Verenigde Staten gevraagd, omdat de track limits in bocht 6 niet goed zijn gecontroleerd vanwege een kwalitatief ondermaatse baancamera. Daardoor konden de stewards naar eigen zeggen niet uitsluiten of coureurs volledig over de witte lijn waren gegaan in die bocht. Haas F1 oordeelde na bestudering van onboardbeelden - die volgens F1's sportief directeur Steve Nielsen op dat moment nog niet beschikbaar waren - dat Lance Stroll, Sergio Perez, Alexander Albon en Logan Sargeant daar vaak de track limits hadden overschreden. Dat zou dan dus moeten resulteren in tijdstraffen, wat weer gevolgen kan hebben voor de uitslag van de race op het Circuit of the Americas. Zo zou Nico Hülkenberg enkele posities - en bijbehorende punten - winnen.

Haas F1-teambaas Guenther Steiner liet in gesprek met Motorsport.com al weten dat zij 'duidelijk bewijs' hebben dat de bovengenoemde coureurs zich schuldig hebben gemaakt aan het veelvuldig overschrijden van de track limits. "Het is gewoon een beoordeling", zei Steiner. "Er zijn regels opgesteld. Als de stewards niet over die informatie beschikten, dan konden ze uiteraard geen actie ondernemen. Dat begrijp ik volledig. Maar de informatie is er en nu zullen we zien wat de FIA doet zodra zij deze informatie krijgen. Ik vind dat ze actie moeten ondernemen, anders maken we regels terwijl we er niks mee doen. Dat is mijn mening. Oké, ik respecteer het volledig als zij de beelden niet hebben gezien. Maar hoe kunnen ze dit dan met zekerheid zeggen? Maar nu hebben we er duidelijk bewijs van."