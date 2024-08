FIA staat F1-testauto's toe met oog op 2026: Zo zit het

De FIA World Motor Sport Council [WMSC] heeft een aanpassing aan het sportief reglement van de Formule 1 goedgekeurd. Deze aanpassing maakt het voor F1-teams mogelijk om met testauto's, zogenaamde 'mule cars', te rijden vóór het seizoen 2026. Een toevoeging aan de regel maakt het voor de F1-teams mogelijk om in totaal tien dagen met zo'n testauto te rijden. Daarmee kunnen zij zich dus langzaamaan voorbereiden op de grote regelwijzigingen van 2026, wanneer er op motorisch vlak en op het gebied van chassis veel verandert. Maar wat is zo'n testauto en hoe helpt deze precies bij de voorbereidingen?

Wat is een testauto/mule car?

In de Formule 1 is een 'mule car' of testauto de term voor een chassis dat is aangepast om volledig te kunnen testen. De auto wordt meestal aangepast om aankomende veranderingen in de reglementen na te bootsen en kan daarom drastisch verschillen van het originele exemplaar. De regels zijn ook een stuk milder voor deze testauto's, waardoor de teams hun auto's op verschillende manieren kunnen aanpassen om beter te voldoen aan de eisen van de aankomende aanpassingen in het reglement.

Voor de technische veranderingen van 2017 hebben de teams ook al uitgebreid gereden met testauto's, die met verschillende aerodynamische apparaten konden rijden om meer downforce te genereren, waardoor er van tevoren data konden worden verzameld. Deze data waren weliswaar niet 100 procent nauwkeurig, maar wel genoeg om de engineers een voorsprong te geven bij de ontwikkeling van het nieuwe project. De mule cars zijn ook al gebruikt voor de huidige generatie auto's, maar in dit geval meer om de Italiaanse bandenleverancier Pirelli te helpen bij de ontwikkeling van zijn nieuwe 18-inch banden voor 2022.

Wat is er veranderd aan de regels?

Vóór woensdag 31 juli was er geen bepaling voor het testen van mule cars in het sportief reglement van 2024. De WMSC heeft aanpassingen aan het sportief reglement goedgekeurd, waardoor de F1-teams in totaal tien testdagen mogen inplannen met testauto's - ter voorbereiding op de nieuwe regels van 2026. Aan die regels zitten uiteraard wel de nodige haken en ogen, zoals blijkt bij het bestuderen van Artikel 10.10, betreffende de testauto's:

b) Auto's moeten de minimale aanpassingen bevatten die nodig zijn voor het testen van ontwikkelingsbanden of voor het testen van onderdelen of systemen namens de FIA voor toekomstige seizoenen van het kampioenschap, zoals bepaald door de FIA.

c) Tijdens elk Test of Mule Cars [TMC] moeten de auto's uitgerust zijn met de FIA Engine Control Unit [ECU], zoals vereist in artikel 8.3 van het technisch reglement.

k) Maximaal tien testdagen voor auto's zijn toegestaan tussen 1 januari en 31 december, georganiseerd door de FIA in overleg met alle deelnemers, en indien vereist door de testdoelstellingen de aangewezen bandenleverancier, en enkel voor het doel van een TMC.

i) Coureurs die deelnemen aan deze tests, moeten in aanmerking komen voor een superlicentie en moeten óf tijdens hun carrière hebben deelgenomen aan ten minste één Formule 1-race óf eerder minimaal 500 kilometer consistent op racesnelheid hebben gereden in een huidige Formule 1-auto.

Om een oneerlijk voordeel tijdens het seizoen te voorkomen, zijn er ook regels opgesteld voor de selectie van het circuit voor deze TMC. Zo kunnen teams niet zomaar naar een circuit afreizen dat deel uitmaakt van het F1-kampioenschap om daar nog voor de Grand Prix data te verzamelen.

ii) Dergelijke tests die gepland zijn op een circuit waar een wedstrijd van het kampioenschap plaatsvindt, mogen alleen voorafgaand aan die wedstrijd worden uitgevoerd als aan de volgende voorwaarden is voldaan: a) De gebruikte auto is een voldoende aangepaste auto, ontworpen en gebouwd om te voldoen aan de technische reglementen van een van de vier kalenderjaren die direct voorafgaan aan het jaar van het kampioenschap en met uitzondering van wijzigingen die zijn toegestaan onder b), i) en l) mogen alleen onderdelen en software worden gebruikt met een specificatie die is gebruikt in ten minste één race of Testing of Current Cars [TCC] gedurende een van de vier kalenderjaren die direct voorafgaan aan het jaar van het kampioenschap.

b) De coureur komt in aanmerking op basis van de vereisten van artikel 10.10 k) i), maar is niet ingeschreven in het huidige kampioenschap.

c) Het circuit was gastheer van een wedstrijd van het kampioenschap in het jaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het jaar van het kampioenschap.

De nieuwe regels schrijven ook voor dat er geen testonderdelen gebruikt mogen worden tijdens de race, wat betekent dat teams geen voordeel kunnen pakken in het huidige seizoen.

Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Voor welke uitdagingen staan de F1-teams?

De regelwijzigingen voor 2026 beloven een flinke uitdaging te worden voor de F1-teams. In plaats van langer en breder, worden de auto's namelijk wat korter en smaller. Dat levert dus ook een mindering in grootte en gewicht op. Daarnaast zullen de coureurs met actieve aerodynamica rijden. Dit moet ervoor zorgen dat coureurs beter kunnen volgen in de bochten terwijl ze op rechte stukken minder luchtweerstand moeten genereren. Maar die actieve aerodynamica wordt lastig na te bootsen met deze testauto's.

Dan is er ook op motorisch vlak een flinke ingreep. De complexe MGU-H verdwijnt terwijl er veel meer nadruk moet liggen op vermogen van het elektrische deel van de hybridemotor. Dat resulteert weer in meer gewicht en het is de vraag hoeveel dat voor de coureurs verandert. Voor het seizoen 2017 was het makkelijker om met testauto's te rijden, omdat toen de motoren gewoon hetzelfde bleven. Nu is het dus ook de vraag: in hoeverre gaat het testen met die testauto's daadwerkelijk helpen ter voorbereiding op 2026? En: kunnen de engineers deze regelwijzigingen ook nabootsen op die testauto's?

Omdat elke auto uit de vier seizoenen voorafgaand aan de huidige termijn beschikbaar is voor de aanpassing naar testauto, krijgen teams de keuze. Zo kan een team ook kiezen voor een auto van vóór 2022, toen de auto's nog wat smaller waren en dus al meer in de buurt komen van de 2026-regels. Hoewel dit een duidelijk voordeel is, was veel van de downforce die werd gegenereerd op die auto's van 2020/2021 afkomstig van top-face componenten, in plaats van het grondeffect van de nieuwe generatie auto's.

Hoe representatief zullen de data zijn die de teams verzamelen met een auto uit 2020 of 2021? Dat hangt er vanaf hoe de teams de auto's aanpassen naar de nieuwe regels van de FIA. Hoewel de auto's van de nieuwe generatie het voordeel hebben van de aerodynamische filosofie met grondeffect, vormen de grotere afmetingen van de auto een serieus probleem als het gaat om zinvolle aanpassingen. Ook hier is de hoeveelheid bruikbare data die verzameld kan worden moeilijk in te schatten. De effectiviteit van de aangepaste testauto's kan een eerste kans bieden om een concurrentievoordeel te behalen als het volgende F1-tijdperk aanbreekt in 2026.