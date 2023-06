Vorige week werd door Motorsport.com gemeld dat de FIA een potentiële maas in de wet heeft gedicht dat betrekking had op de kosten voor personeel die buiten de uitgavenbeperkingen vallen. De autosportfederatie voorkomt daarmee dat er werkkrachten ingezet worden op speciale projecten buiten de Formule 1 om, zoals het bouwen van wegauto’s, jachten en fietsen, en dat die opgedane kennis vervolgens weer gebruikt kan worden voor het F1-project zonder dat dit binnen het budgetplafond valt. Middels technische richtlijn genaamd TD45 is al voorkomen dat er gratis kennis wordt doorgespeeld wordt naar de teams.

Motorsport.com heeft vernomen dat de FIA de controle nog een stapje verder opvoert. Men gaat namelijk beter monitoren wat voor werkzaamheden non-F1 personeel uitvoert voor de teams. Zo gaat de internationale federatie nu ook personeel interviewen die officieel niet bij de F1-teams zelf horen, zodat ze beter inzicht krijgen aan welke projecten zij dan wél werken. Verder gaan ze ook samples van afgeronde werkstukken analyseren om er zeker van te zijn dat de werkzaamheden volledig gescheiden zijn geweest van het F1-team en er onderling geen kennis is uitgewisseld. Nu de FIA ook druk bezig is met het beoordelen van de financiële boekhouding van 2022, worden de topteams ook verplicht een lijst van ongeveer honderd vragen in te vullen.

F1-teams moedigen controle FIA aan

De F1-teams zelf verwelkomen de ideeën van de FIA om mogelijke zorgen van hun weg te nemen door grondiger onderzoek te doen. In eerdere feedback werd duidelijk dat teams hun werkwijze moesten aanpassen sinds de eerste intrede van het budgetplafond in 2021. Een bron zei: “Men had geen vertrouwen in het ouderwetse klokkenluidersysteem, maar nu lijkt het erop dat de FIA er bovenop zit. Het lijkt te werken.”

TD45 is zodanig opgesteld dat teams door kunnen gaan met het runnen van hun speciale afdelingen. Volgens de richtlijn mag informatie wel van het F1-project naar andere projecten stromen, maar niet de andere kant op zonder dat dit inbegrepen wordt in het budgetplafond. F1-teams zijn echter uitermate kundig in het interpreteren van reglementen op een manier dat hen beter schikt, en de FIA schroeft de controle verder op om er zeker van te zijn dat de regels geïnterpreteerd worden op de manier zoals ze bedoeld zijn.

F1-teams gemotiveerd zichzelf beter te controleren

Ten gevolge van het verbeterde toezicht controleren teams zelf ook beter of ze alles volgens de regels doen, zodat ze later niet onverwacht voorzien worden van boetes of sportieve straffen. Tijdens de Canadese Grand Prix vertelde Mercedes-teambaas Toto Wolff hoe hij tientallen mensen in zijn organisatie heeft rondlopen die zich daarmee bezighouden. “We hebben een grote organisatie van 46 mensen in onze financiële afdeling opgezet, die het budgetplafond tot de laatste schroef monitoren”, legde hij uit. “Het volgt de trend in uitgaven het hele jaar door en wat we eigenlijk gedaan hebben is het toewijzen van middelen aan verschillende projecten. We zijn vorig jaar het hele jaar onder het lijntje gebleven, net als dit jaar. Dit wordt ook verwacht als we volgend jaar de ontwikkelingsrichting van de auto gaan wijzigen.”