FIA scherpt regels over klagen over F1-stewards aan

Het aantal bedreigingen aan het adres van FIA-stewards is de laatste maanden flink toegenomen. De FIA besloot daarop actie te ondernemen en heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaken van deze bedreigingen. Uit het onderzoek is gebleken dat de bedreigingen mede worden aangewakkerd door commentaar op de stewards vanuit de teams en de coureurs, laat FIA-president Mohammed Ben Sulayem op Instagram weten. Op basis van deze bevindingen heeft het World Motor Sport Council besloten om de regels over het klagen op de stewards aan te scherpen. Concrete aanscherpingen en verdere conclusies van het onderzoek heeft de Emirati nog niet bekendgemaakt.

Volgens Ben Sulayem is de aanscherping een noodzakelijke ingreep. "Zo kunnen we er zeker van zijn dat de FIA-officials en vrijwilligers, die hun tijd besteden aan het verbeteren van onze sport, genoeg steun krijgen en dat zij dat veilig en eerlijk kunnen doen", schrijft de topman op zijn kanaal. Hij roept stewards ook op om zelf goed in te schatten of er vervolgstappen nodig zijn wanneer ze bedreigd worden. "Onze stewards moeten erop voorbereid zijn om sterk in hun schoenen te staan in hun gevecht tegen deze vorm van haat. Ze hebben de volledige steun van mij en van de International Sporting Code als ze daar keuzes in maken. Ik roep ze op om te tonen dat we deze vorm van haat in onze sport niet accepteren."

De afgelopen jaren zijn enkele stewards naar buiten gekomen met het bericht dat zij doodsbedreigingen hebben ontvangen. Zo werd voormalig Formule 1-coureur Mika Salo in 2017 met de dood bedreigd nadat Max Verstappen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten een tijdstraf van vijf seconden kreeg. Emannuele Pirro kreeg na het uitdelen van een gelijkwaardige straf aan Sebastian Vettel tijdens de Grand Prix van Canada van 2019 ook zulke berichten binnen en deed daarna aangifte.