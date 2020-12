FIA scherpt bandenreglement aan na incident met Russell

Russell reed die race als invaller bij Mercedes. Tijdens zijn pitstop kreeg hij per ongeluk de voorbanden van Bottas ondergeschroefd. Het team corrigeerde de fout direct door de Engelsman de volgende ronde naar binnen te roepen en op een set van zijn eigen banden te zetten. Het voorval leidde echter wel tot een onderzoek van de stewards voor het door elkaar halen van de bandensets.

Uiteindelijk kwam Russell er mee weg en kon hij zijn punten en positie behouden. Mercedes stak de hand in eigen boezem stak en nam de schuld volledig op zich. Er zou sprake zijn geweest van miscommunicatie. Het leverde het team een boete van 20.000 euro op. De stewards adviseerden in hun verslag wel dat de FIA de sportieve regels zou moeten aanpassen om een vergelijkbaar incident in de toekomst te voorkomen. In de laatste editie van het sportieve reglement die deze week na een vergadering van de World Motor Sport Council is gepubliceerd, zijn verduidelijkingen aangebracht in de regels.

De bijgewerkte verordening luidt: "Elke rijder die een set banden met verschillende specificaties gebruikt of banden die tijdens de wedstrijd niet aan hem zijn toegewezen, mag de finishlijn niet meer dan twee keer overschrijden alvorens terug te keren naar de pits en de banden te vervangen door een [eigen] set van dezelfde specificatie.” In de regel staat ook dat de coureur die niet binnen de gestelde termijn terugwisselt, een stop-and-go straf van tien seconden krijgt.

Eerder bestond er nog geen duidelijkheid voor gevallen waarbij een coureur banden gebruikte die waren toegewezen aan een andere auto. Russell liep dan ook de kans om gediskwalificeerd te worden. Nu kon hij zijn drie punten voor zijn negende plaats en snelste raceronde behouden.