Ben Sulayem krijgt zijn zin: FIA schaft maximaal aantal presidentstermijnen af

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van de FIA in Macau is besloten om de termijnbeperkingen voor haar organen, waaronder het FIA-voorzitterschap, af te schaffen. Deze stap wordt gezien als een voortzetting van de machtsconsolidatie door voorzitter Mohammed Ben Sulayem.

Tijdens de bijeenkomst van deze week in Macau hebben de aangesloten clubs en afgevaardigden van de FIA uit de hele wereld een reeks wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de motorsportbond aangenomen. Diep verborgen in het persbericht van de FIA over de belangrijkste conclusies van de vergaderingen werd vermeld dat „de termijnbeperkingen voor de organen van de FIA zijn afgeschaft”.

De FIA legde uit dat deze maatregel, die naar verluidt door Ben Sulayem is ingediend en met een overweldigende meerderheid is aangenomen, de statuten in lijn brengt met die van andere FIA-organen, die eveneens geen termijnbeperkingen kenden.

"De statuten van de FIA zijn aangepast om een consistente aanpak van ambtstermijnen in alle FIA-organen vast te leggen, in lijn met de wereldraden en de senaat", aldus een woordvoerder van de FIA.

"De voorgestelde wijzigingen zijn met een overweldigende meerderheid goedgekeurd tijdens de buitengewone algemene vergaderingen. De FIA-organen behouden de volledige bevoegdheid om op democratische wijze bestuursleden te kiezen die zij geschikt achten."

Bovendien heeft de FIA de toelatingscriteria aangescherpt, waardoor het voor presidentskandidaten moeilijker wordt om verkiesbaar te zijn.

"De toelatingscriteria voor de voorzitter van de FIA zijn aangescherpt en sluiten beter aan bij de bestaande toelatingscriteria voor de andere kandidaten op de presidentiële lijst", aldus de verklaring.

"De naam van de nominatiecommissie is gewijzigd in 'commissie voor de beoordeling van de verkiesbaarheid', om te zorgen voor een betere afstemming tussen de naam van het orgaan en zijn verantwoordelijkheden."

De aangescherpte criteria vereisen dat potentiële kandidaten aantoonbare, aanzienlijke ervaring hebben binnen een FIA-lidorganisatie of -orgaan.

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto door: James Sutton / LAT Images via Getty Images

In theorie zouden de statutenwijzigingen een zittend voorzitter in staat stellen om voor onbepaalde tijd aan het hoofd van de e FIA te blijven, tenzij hij wordt weggestemd of de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt voordat hij zich verkiesbaar stelt.

Ben Sulayem (64), die eind 2025 zonder tegenkandidaten werd herkozen voor een tweede termijn van vier jaar, zou ongeacht de wijziging in aanmerking komen voor een derde termijn in 2029. Hij zou dan tijdens zijn derde termijn de leeftijdsgrens bereiken, waardoor hij zich niet voor een vierde termijn zou kunnen kandideren, tenzij hij stappen zou ondernemen om ook die laatste barrière tijdens volgende algemene vergaderingen weg te nemen.