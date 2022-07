FIA gaat rolbeugels strenger controleren na zware crash Zhou

Zhou Guanyu sloeg na een aanrijding met George Russell in de eerste meters van de Britse Grand Prix over de kop en gleed honderden meters door totdat hij tussen de bandenstapels en de hekken tot stilstand kwam. Zhou bleef ongedeerd bij het voorval, maar door de verschillende impacts was de rolbeugel van de Alfa volledig verdwenen. De Chinees werd daarna beschermd door de halo. Alfa Romeo is de enige formatie in de Formule 1-paddock die een mesvormige rolbeugel gebruikt. Dat wordt over het algemeen gedaan omdat het aerodynamisch voordeliger is.

Na de crash van Zhou opende de FIA een onderzoek, zoals bij elke zware crash gedaan wordt. De uitkomsten van het onderzoek werden donderdag besproken in de bijeenkomst van de FIA Technical Advisory Committee, de commissie waarin technische kopstukken van F1-teams zitting hebben. Naast de porpoising-kwestie deed de FIA vrijdagochtend ook over dit onderwerp een uitspraak. “De TAC heeft ook het serieuze ongeval van Zhou Guanyu op Silverstone besproken”, leest de verklaring van de FIA. “De teams hebben ingestemd met strengere maatregelen voor de rolbeugels in 2023 en de FIA heeft de relevante analyse uitgevoerd. Op basis daarvan zullen nieuwe aanvullende eisen opgenomen worden in het reglement om de veiligheid en de rolbeugel verder te verbeteren.”

Voordat de rolbeugel in de Formule 1-wagen gebruikt kan worden, moet deze een crashtest doorstaan bij de FIA. Het is nog te vroeg om een uitspraak te doen over de toekomst van de mesvormige rolbeugel. Een verbod ligt voor de hand, maar het is niet duidelijk of dat gaat gebeuren. Alfa Romeo heeft toegezegd dat het in ieder geval wil kijken naar de analyse van de FIA, maar vindt het nog te vroeg om nu al conclusies te trekken. Ook de rest van de Formule 1-teams, waaronder Red Bull Racing, heeft aangegeven de situatie met interesse te volgen.