FIA roept organisatie F1-race Brazilië op het matje om baaninvasie fans

Een vertegenwoordiger van de organisatie van de Grand Prix van Brazilië moest zich daarom om 21.15 uur Nederlandse tijd bij de FIA-stewards melden om uitleg te geven over hoe dat mogelijk was. Het is bij een F1-race gebruikelijk dat de hekken langs de baan na afloop van de race open gaan voor de fans, zodat zij naar het podium kunnen om de nummers één, twee en drie van dichtbij te bewonderen - of een stuk van het circuit te bewandelen. Het is daarbij taak aan de organisatie om voor een goed verloop daarvan te zorgen, maar dat is in Brazilië dus niet gebeurd.

De belanghebbenden hadden een tijd afgesproken waarop de hekken zouden worden geopend om de fans op het circuit toe te laten, waarbij velen zich een weg baanden naar het rechte stuk voor de podiumceremonie. Motorsport.com heeft echter begrepen dat vele fans over de hekken klommen en dat de officials langs de baan de situatie niet onder controle hadden. Hoewel de auto's het circuit op dat moment al hadden verlaten en er geen gewonden zijn gevallen, is het feit dat fans de baan konden bestormen wel een zorg voor de FIA. Dit weekend verwelkomde Interlagos een recordaantal toeschouwers: 267.000 fans bezochten het circuit de afgelopen drie dagen.

Het incident kan gevolgen hebben voor de organisatie, zoals eerder dit jaar ook al het geval was in het Australische Melbourne. De Australian Grand Prix Organisation moest zich toen bij de FIA melden omdat een 'een grote groep supporters door de veiligheidslijnen was gekomen en het circuit kon bereiken terwijl de race nog gaande was'. Daardoor ontstond een gevaarlijke situatie voor de toeschouwers, coureurs én officials. Tevens konden zij de gecrashte auto van Nico Hülkenberg, die niet veilig was, benaderen.

De stewards van de FIA stelden in dat geval vast dat de ingestelde protocollen en de voorschriften voor het organiseren van een Grand Prix niet voldoende waren nageleefd. De organisatie moest van de FIA met een 'adequaat plan komen als antwoord op de serieuze zorgen die geconstateerd zijn', waarop zij met een stappenplan was gekomen met vier concrete punten om de race in het vervolg wel veilig te laten verlopen. Het circuit zelf liet het daar niet bij zitten, want zij dreigden met een circuitverbod voor de fans die het stratencircuit te vroeg hadden betreden.