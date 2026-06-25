FIA geeft hittewaarschuwing af voor F1 Grand Prix van Oostenrijk
Nu Europa zucht onder de druk van een extreme hittegolf, heeft de FIA voor de Grand Prix van Oostenrijk in de Formule 1 een hittewaarschuwing afgegeven
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren
Foto: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
De FIA, de overkoepelende organisatie van de Formule 1, heeft voor de Oostenrijkse GP van dit weekend een hittewaarschuwing afgegeven en moedigt coureurs aan om ofwel koelvesten te dragen ofwel ballast aan hun F1-auto’s te bevestigen.
Het Europese vasteland wordt geteisterd door de eerste grote hittegolf van de zomer, waarbij Oostenrijk een van de vele landen is waar de temperatuurrecords voor juni zijn gebroken.
Aangezien de temperaturen op de Red Bull Ring in Spielberg dit weekend naar verwachting rond de dertig graden zullen schommelen, hebben de weersvoorspellingen geleid tot het in werking treden van het hittegevaarprotocol van de FIA, dat voorziet in aanvullende maatregelen om de coureurs te koelen.
"Overeenkomstig artikel B1.5.10 van het FIA F1-reglement wordt, na ontvangst van een voorspelling van de officiële weerdienst waarin wordt voorspeld dat de hitte-index op enig moment tijdens de race bij deze wedstrijd hoger zal zijn dan 31,0 °C, een hittegevaar afgekondigd“, aldus de FIA.
Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Volgens de weerdienst van de FIA zullen de temperaturen naar verwachting zowel op zaterdag als zondag de drempel van 31 °C overschrijden. Tijdens FP3 en de kwalificatie wordt een temperatuur van 32 °C voorspeld, terwijl voor de start van de race op zondagmiddag om 15.00 uur lokale tijd 33 °C wordt verwacht.
Coureurs krijgen nu de keuze tussen het dragen van een koelvest of het aanbrengen van de bijbehorende 0,5 kg ballast op hun auto’s.
De FIA was al lang van plan om het gebruik van de koelvesten voor coureurs verplicht te stellen, maar na weerstand van de coureurs vanwege het comfort en de effectiviteit blijft het gebruik ervan optioneel.
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