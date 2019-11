FIA vraagt teams om tweede brandstofsensor te gebruiken in 2020

De FIA onderzocht na afloop van de Grand Prix van Brazilië drie brandstofsystemen, een van het fabrieksteam van Ferrari, een klantenmotor van de Italianen en een systeem van een andere wagen zonder Ferrari-motor. Woensdag schreef de FIA een derde technische richtlijn in drie weken uit waarin het teams opdraagt om vanaf het seizoen 2020 een tweede brandstofsensor van de FIA te installeren.

Het is niet bekend of die maatregel een rechtstreeks antwoord is op de controles na de race, maar door de tweede standaardsensor heeft de FIA alvast meer mogelijkheden om het brandstofverbruik van alle wagens te controleren. Momenteel moeten F1-teams slechts één FIA-sensor installeren die de brandstofvloei meet in de brandstoftank, en die enkel gebruikt mag worden volgens de voorschriften van de FIA. Die sensor waakt erover dat de teams maximaal 100 kilogram brandstof per uur verbruiken. Volgens de reglementen is “elk toestel of systeem verboden dat het doel of het effect heeft om de brandstofvloei te vergroten of brandstof op te slaan en te recyclen na het meetpunt.”

De eis van de FIA om een tweede sensor te installeren is de derde in een reeks richtlijnen van de internationale autofederatie na geruchten over de prestaties van de Ferrari-motor, waarbij op een of andere manier de regels zouden zijn omzeild. Red Bull bond de kat de bel aan door bij de FIA een aanvraag in te dienen in de aanloop naar de Amerikaanse Grand Prix. Het team van Max Verstappen en Alexander Albon vroeg of drie specifieke concepten - allen met het effect om tussen de verschillende meetpunten meer dan 100 kilogram per uur te verbruiken - legaal waren. De FIA gaf een negatief antwoord en schreef een eerste richtlijn uit waarin het expliciet stelde dat dat soort concepten niet reglementair zijn.

Volgens Red Bull en Mercedes buit een dergelijk systeem niet enkel de grijze zones in de reglementen uit, maar is het een voorbeeld van flagrant valsspelen. Ferrari ontkent dat het iets verkeerds heeft gedaan, ook nadat de prestaties van het team sinds Austin een duik namen. Volgens teambaas Mattia Binotto heeft de Scuderia sinds het begin van het seizoen niets veranderd aan de manier waarop het de motor gebruikt.

