Nadat Carlos Sainz er in de openingsronde van de Formule 1-race op Suzuka hard vanaf ging, stuurden de marshals een kraan op het circuit om de gestrande Ferrari weg te halen. Acht jaar geleden ging het helemaal mis in Japan, toen Jules Bianchi op een vergelijkbare kraan knalde en later overleed. Een aantal coureurs was niet blij met de aanwezigheid van de tractor toen ze er nog langsreden achter de safety car. Pierre Gasly reed door een pitstop verder naar achteren en passeerde de kraan op hoge snelheid. Gasly was furieus over de gevaarlijke situatie.

Afgelopen woensdag kwam de FIA World Motor Sport Council bijeen bij de Royal Automobile Club in London. De FIA heeft bekendgemaakt dat er een diepe analyse is uitgevoerd over de incidenten die plaats hebben gevonden in Suzuka. In een kort statement zei de bond. “Procedurele problemen zijn geïdentificeerd en zullen aangepast worden op de korte en middellange termijn. De resultaten zullen in de komende dagen publiek worden gemaakt.” Een van de hoofdpunten van het onderzoek zal waarschijnlijk zijn, of de marshals zonder te overleggen te snel de kraan naar buiten hebben gestuurd, of dat ze toestemming hadden van race control. In de International Sporting Code die voor alle FIA-evenementen geldt, staat duidelijk dat ‘geen marshal of voertuig de baan mag betreden zonder toestemming van race control’.

Verder is bevestigd dat volgend jaar grotere spiegels verplicht zijn in de technische reglementen, om meer zicht te hebben in de dode hoek. Ook komt er een verbetering van de definitie van het remcircuit. Verder komen er nog verbeteringen aan de rolbeugel. Die regels worden aangescherpt naar aanleiding van de crash van Zhou Guanyu in Silverstone. Hij gleed op de kop door de uitloopstrook, en de hoge rolbeugel sleet bijna helemaal weg waardoor zijn hoofd bijna de grond raakte.