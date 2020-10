FIA versoepelt reglement rond verkrijgen van superlicentie

Niet elke coureur met een racelicentie kan zo maar deelnemen aan de Formule 1, daarvoor is een zogeheten superlicentie nodig. Die krijgt een coureur alleen maar als hij of zij zich in een andere, lagere klasse heeft bewezen. In elke raceklasse kunnen punten worden verzameld, bijvoorbeeld door titels te winnen. Pas als een coureur op die manier 40 punten heeft verzameld, komt hij of zij in aanmerking voor een ‘rijbewijs’ in de Formule 1.

Door de coronapandemie hebben jonge coureurs het dit jaar echter erg moeilijk om aan dat aantal te komen en dus heeft de FIA al eerder dit jaar toegezegd met een aanpassing te komen. Coureurs kunnen voortaan de superlicentie al bij 30 punten krijgen, maar dat zal pas gebeuren nadat de FIA heeft geoordeeld dat de betreffende coureur zich “niet normaal heeft weten te kwalificeren door omstandigheden buiten zijn of haar macht of oorzaak, of door force majeure.”

Goed nieuws voor Mazepin

Onder andere Nikita Mazepin, nadrukkelijk in beeld bij Haas, zou hiervan kunnen profiteren. De Russische coureur heeft op het moment 25 punten op zijn superlicentie en staat zesde in het F2-kampioenschap. Hij zou nog een paar plaatsen kunnen stijgen in de komende races, maar mocht het tegenzitten en hij op die zesde plaats blijven steken dan krijgt hij er tien punten bij en komt hij op 35 punten. Normaal gesproken dus niet voldoende voor een superlicentie.

Ook Yuki Tsunoda zit op de grens van wel of geen superlicentie. De Japanse Red Bull-junior heeft al 21 punten, maar staat er in het F2-kampioenschap met een derde plaats prima voor. Die derde stek levert hem aan het einde van het seizoen 40 punten op. Ruim voldoende dus, maar daarbij moet aangetekend worden dat er nog niets beslist is in de Formule 2 en de Japanner door nog drie coureurs achterhaald kan worden.

Met medewerking van onze Engelse collega Luke Smith