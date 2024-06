Versoepeling regels superlicentie opent deur voor debuut F1-talent

Mercedes lijkt steeds meer richting Andrea Kimi Antonelli te bewegen als vervanger van Lewis Hamilton in 2025, maar de Italiaan wordt ook genoemd om nog dit jaar in te stappen bij Williams. Daarvoor moet het pas 17-jarige talent wel over een superlicentie beschikken en dat was het grote struikelblok, want een coureur moet daarvoor minimaal 18 jaar oud zijn én beschikken over een rijbewijs voor de openbare weg. Mercedes vroeg dispensatie aan voor Antonelli, maar inmiddels is duidelijk dat dit niet meer nodig is. De FIA heeft namelijk veranderingen doorgevoerd aan appendix L van de Internationale Sportieve Code, waarin onder meer de vereisten voor het aanvragen van een superlicentie omschreven worden.

In artikel 13 van appendix L zijn twee zaken aangepast. Allereerst is de eis van een rijbewijs voor de openbare weg geschrapt. Daarnaast blijft de leeftijdsgrens van 18 jaar bestaan, al behoudt de FIA zich het recht voor om in bijzondere gevallen uitzonderingen te mogen maken en aan zeventienjarigen een superlicentie mag verstrekken. "Uitsluitend naar goeddunken van de FIA kan aan een coureur, die recentelijk en constant blijk heeft gegeven van uitzonderlijke vaardigheid en maturiteit in formulewagencompetitie met eenzitters, een superlicentie worden toegekend op de leeftijd van 17 jaar", leest de aanpassing in de Internationale Sportieve Code. Deze verandering geldt ook voor de speciale superlicentie voor vrije trainingen. Ook daarvoor moest een coureur minimaal 18 jaar oud zijn en een rijbewijs hebben.

De overige eisen voor het aanvragen van een superlicentie blijven gewoon bestaan. Zo moet een coureur voor de aanvraag minimaal 80 procent van de twee recentste seizoenen in een single-seaterkampioenschap hebben afgewerkt. Ook blijft staan dat een coureur in de laatste drie kalenderjaren minimaal 40 superlicentiepunten verzameld moet hebben om in aanmerking te komen voor de superlicentie en minimaal 300 kilometer getest moet hebben in een representatieve Formule 1-auto. Al deze eisen zijn in het leven geroepen nadat Max Verstappen in 2015 als 17-jarig broekie debuteerde in F1.

Seinen voor Antonelli op groen?

Deze laatste eisen zijn voor Antonelli geen probleem, aangezien hij in 2022 en 2023 volledige seizoenen in eerst de Italiaanse en Duitse Formule 4 en vervolgens de Formula Regional-kampioenschappen van het Midden-Oosten en Europa afwerkte. Met titels in de twee F4-kampioenschappen verzamelde hij 24 superlicentiepunten, gevolgd door 43 superlicentiepunten voor de titels in de Formula Regional-kampioenschappen. Qua testkilometers in een Formule 1-auto zit Antonelli ook goed, want Mercedes heeft een omvangrijk testprogramma opgezet met de W13 uit 2022.

Door de regelveranderingen kan Antonelli dus nog voor zijn achttiende verjaardag (op 25 augustus aanstaande) plaatsnemen in een Formule 1-auto voor een officiële vrije training en in theorie zelfs zijn racedebuut maken, mits de FIA vindt dat hij genoeg heeft laten zien om een uitzondering te verdienen. Eerder dit jaar werd het toptalent, dat sinds 2019 onderdeel is van het opleidingstraject van Mercedes, in verband gebracht met het vervangen van Logan Sargeant bij Williams. Dat verklaart ook de dispensatieaanvraag die de FIA eerder dit jaar ontving, waarop de federatie geantwoord lijkt te hebben middels het veranderen van de regels.