FIA gaat regels herzien na terugdraaien straf Alonso

Fernando Alonso begon sterk aan de Grand Prix van Saudi-Arabië, maar kreeg al vroeg in de race een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek. De Spanjaard had zijn Aston Martin te veel naar links geparkeerd voor de start van de race en moest zodoende de tijdstraf tijdens een pitstop inlossen.

Dat deed Alonso tijdens de safety car-fase, veroorzaakt door zijn stilgevallen teamgenoot Lance Stroll. Het inlossen van de tijdstraf leek goed te verlopen, maar na de race en de podiumceremonie volgde toch een tijdstraf van tien seconden. Bij het inlossen van een tijdstraf mag het team namelijk niet aan de auto werken, maar op beelden was te zien dat de achterste krik toch de auto te vroeg raakte. Reden genoeg voor de stewards om de tweevoudig wereldkampioen een tijdstraf van tien seconden te geven, waardoor hij tot de vierde plek terugviel.

Aston Martin maakte echter gebruik van het zogenaamde 'right of review', waar zij de stewards zeven voorbeelden gaven van dit soort gevallen die onbestraft bleven. Na de uitleg van het team besloot de FIA de straf terug te draaien waardoor Alonso alsnog zijn honderdste Formule 1-podium bij kon schrijven.

Snel duidelijkheid

Cruciaal in het terugdraaien van deze straf, is de bewoording van de regels. Het gaat er immers om dat er niet 'gewerkt' mag worden aan de auto voordat de tijdstraf is ingelost. Dat bood ruimte voor verschillende interpretaties van deze regel, waar Aston Martin gretig gebruik van maakte. Voor de FIA is dit een wake-upcall geweest: het bestuursorgaan heeft beloofd dat het vóór de Grand Prix van Australië duidelijker zal definiëren wat er wel en niet mag gebeuren in dit soort gevallen.

In een verklaring laat de FIA weten dat het verzoek aan de stewards om het voorval nog eens te bestuderen in de laatste ronde van de race kwam. "De daaropvolgende beslissing van de stewards om de deelnemer te horen en het right to review toe te kennen, was het resultaat van nieuw bewijsmateriaal betreffende de definitie van 'werken aan de auto', waarvoor tegenstrijdige precedenten bestonden. Dit is door deze specifieke omstandigheden aan het licht gekomen. Dit onderwerp zal daarom worden behandeld tijdens de volgende Sporting Advisory Committee, die plaatsvindt op donderdag 23 maart. Vóór de Grand Prix van Australië zal er duidelijkheid gegeven worden."

De FIA stelt verder dat deze 'open benadering' van de herziening en 'verbeteringen van de processen' deel uitmaken van de voortdurende missie van de FIA om de sport op een 'eerlijke en transparante' manier te reguleren.