FIA wil regels handhaven met onaangekondigde F1-fabrieksbezoeken

De FIA heeft al jarenlang het recht om de fabrieken van de Formule 1-teams te bezoeken om te controleren of zij zich aan de regels houden. Dat is ook nodig in tijden dat de reglementen van de sport steeds complexer zijn geworden en er beperkingen zijn gekomen voor hoe de teams werken in hun uitvalsbasis. Zo is de tijd in de windtunnel en CFD-software tegenwoordig beperkt, net als hoeveel informatie samenwerkende teams mogen delen, de hoeveelheid geld die uitgegeven mag worden en het gebruik van externe medewerkers.

Deze bezoeken werden voorheen altijd ruim van tevoren aangekondigd, wat het voor de FIA lastig maakte om teams te betrappen die de regels mogelijk omzeilden. Dat moet echter gaan veranderen, zegt Nikolas Tombazis. "We willen eigenlijk naar onaangekondigde bezoeken", zegt de single seater-directeur van de FIA. "We vinden niet dat we zomaar binnen moeten vallen, maar wel dat het goed zou zijn om een proces te hebben waarbij we teams kunnen bellen, zodat iemand de mensen komt ophalen en waardoor ze kunnen zeggen: 'ik wil de windtunnel of wat dan ook zien'."

Tombazis vindt dat de FIA vrijwel onmiddellijk toegang moet kunnen krijgen tot de F1-fabrieken om het een en ander te inspecteren. De inspecteurs zouden dan ook niet te lang buiten de poorten ervan moeten wachten op toegang. "Zo'n tien tot vijftien minuten. We willen naar een punt dat het echt vrij onmiddellijk gebeurt, zodat we niet nog een uur of langer moeten wachten voor de ingang."

De afgelopen tijd kampte de FIA nog met een tekort aan inspecteurs om op zeer regelmatige basis naar de fabrieken af te reizen. Tombazis benadrukt echter dat er recent meer mensen zijn aangenomen, waardoor deze bezoeken eens in de paar weken moeten kunnen plaatsvinden. "We mikten er al lange tijd op om het team met inspecteurs uit te breiden, maar we kwamen eigenlijk handen tekort", zei de Griek, die in het verleden werkzaam was bij onder meer Ferrari, McLaren en Benetton. "Recent hebben we het beoogde aantal voor dit team benaderd en daardoor zijn we in staat om iedere twee à drie weken teams te bezoeken."