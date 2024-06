FIA reageert op zorgen Red Bull bij presentatie nieuwe F1-regels

Tijdens de mediadag in Montreal hebben de Formule 1 en FIA officieel het technisch reglement voor 2026 gepresteerd. De motorregels waren in een eerder stadium al vastgesteld, waarna het wachten vooral was op de chassiskant en de aerodynamica. Die keuzes lagen vooraf onder een vergrootglas, aangezien er in de paddock kritische geluiden klonken. Zo waarschuwde Christian Horner vanwege de actieve aerodynamica voor ‘Frankenstein-auto’s’ en concludeerde Max Verstappen na simulatortests in de zomer van 2023 dat het niet de richting is die de Formule 1 in zijn optiek op moet.

Bij het in Montreal gepresenteerde speelt actieve aerodynamica inderdaad een belangrijke rol, de FIA acht het zowel aan de voor- als achterkant van de nieuwe auto’s nodig. Toch vreest Nikolas Tombazis in de praktijk niet voor een doemscenario waarbij coureurs moeten terugschakelen op rechte stukken om de schaarse energie te managen of waarbij topsnelheden al halverwege een recht stuk worden bereikt.

De nieuwe F1-auto's voor 2026 in beeld:

10

“Veel werk met de teams verricht”

“We hebben enorm veel werk in het energiemanagement van de nieuwe auto gestoken”, laat Tombazis tijdens een exclusief interview met Motorsport.com weten. “Veel van de angstverhalen waren een beetje voorbarig. We hebben de motorreglementen in augustus 2022 afgerond om de fabrikanten meer voorbereidingstijd te geven, vooral de nieuwkomers”, duidt Tombazis op Audi en in zekere zin ook op Red Bull Powertrains-Ford. “Op dat moment hebben we enkele simulaties uitgevoerd, maar we wisten destijds wat de belangrijkste problemen waren en wat we moesten oplossen. Ondanks dat we toen nog niet alle dingen hadden verhopen, wisten we dat er wel oplossingen zouden bestaan voor de verschillende problemen. We hadden alleen nog meer tijd nodig om te kiezen tussen de opties die we tot onze beschikking hadden.”

Doordat de motoregels al vaststonden, maar de FIA aan de chassiskant nog geen knopen had doorgehakt, zijn er volgens Tombazis zorgwekkende geluiden naar buiten gekomen. “Dat heeft een periode ingeluid waarin veel mensen dachten dat de coureurs moeten terugschakelen op rechte stukken of dat de topsnelheid al halverwege een recht stuk zou worden behaald, waarna de auto’s langzamer zouden gaan. Maar ik denk dat we daarna samen met de teams – want dat hebben we echt niet alleen gedaan – prima werk hebben verricht om alle opties qua energiemanagement te simuleren en om dingen vast te stellen. Ik denk dat het nu in orde is”, reageert Tombazis.

Frankenstein-auto’s? “Lijken nog steeds op F1-auto’s”

Horner heeft eerder dit Formule 1-seizoen overigens ook laten weten dat er in samenspraak met de teams progressie is geboekt om de Frankenstein-auto’s waar hij voor vreesde tegen te gaan. Visueel hoeven de nieuwe auto’s volgens Tombazis dan ook geen enorme schok te vormen voor fans. Gevraagd of fans grote veranderingen gaan zien in de praktijk, luidt zijn antwoord: “Dat ligt eraan over welke fans we het hebben! Als je een toegewijde fan op de tribune bent, dan weet ik zeker dat je wel verschillen kunt zien, ja. Maar in de basis zien de nieuwe auto’s er nog steeds uit als Formule 1-auto’s zoals we die kennen. Visueel zal het vooral invloed hebben dat de wielen wat smaller zijn en dat de auto’s iets kleiner zijn. De kleine wielkap aan de voorkant zal verdwijnen om het zicht van de coureurs te verbeteren en de voor- en achtervleugels gaan er natuurlijk anders uitzien. In dat opzicht zijn er visueel wel een paar verschillen met nu.”