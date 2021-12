FIA reageert op zorgen van Pirelli: agressieve kerbstones aangepast

De Formule 1 racet dit weekend voor het eerst op de nieuwe configuratie van het circuit in Abu Dhabi. De Yas Marina-omloop leverde de afgelopen jaren niet bijster interessante wedstrijden op waardoor enkele langzame bochten vervangen werden door snellere doordraaiers. Zo werd het langzame complex rond bocht 5 veranderd in een snellere hairpin en zijn de bochten 11 tot en met 14 vervangen door een snellere bocht naar links. Ook in de sectie rond het hotel is het circuit vloeiender gemaakt. Of het daadwerkelijk interessante races oplevert, valt nog te bezien.

Bij die veranderingen waren enkele extra rijen kerbstones geplaatst bij het uitkomen van bocht 5 en 9. Die scherpe kerbstones moeten ervoor zorgen dat coureurs op de baan blijven, maar bandenleverancier Pirelli, coureurs en teams spraken zich uit tegen de scherpe randen. Dergelijke randstenen zorgden enkele weken geleden in Qatar nog voor lekke banden en een beschadigd chassis bij Haas-coureur Nikita Mazepin. Tijdens de rijdersbriefing op vrijdag vroegen coureurs de FIA ook om actie te ondernemen. In de afgelopen nacht is dat ook daadwerkelijk gebeurd. De scherpe punten zijn afgevlakt om ervoor te zorgen dat het risico op lekke banden minder groot is.

Motorsport.com heeft vernomen dat vooral Pirelli aan de bel getrokken heeft bij de internationale autosportfederatie. De Italiaanse bandenleverancier wil op dergelijke wijze geen invloed uitoefenen op de uitkomst van de titelstrijd.