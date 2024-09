Na de Grand Prix van Azerbeidzjan is de achtervleugel van McLaren onder een vergrootglas komen te liggen. Op onboardbeelden is te zien hoe de DRS-flap op ieder rechte stuk doorboog, waardoor Lando Norris en Oscar Piasti een soort mini-DRS hadden. De beelden hebben de aandacht van zowel fans als ook concurrenten getrokken, al heeft geen enkel team na afloop van de race een formeel protest ingediend. De race-uitslag staat daardoor. Desondanks zegt de FIA er wel naar te kijken voor de toekomst.

FIA neemt data en bewijs uit Baku onder de loep

Waar het antwoord bij de voorvleugels simpelweg luidde dat de FIA geen ingreep tijdens het seizoen plant, is de reactie over de achtervleugels compleet anders en ook complexer. Op navraag van de Nederlandse tak van Motorsport.com laat de FIA in Singapore weten: "De FIA houdt de flexibiliteit van het bodywork op alle auto's nauwlettend in de gaten en heeft op elk moment van het seizoen het recht om teams te vragen wijzigingen aan te brengen. Als een team alle doorbuigingstests doorstaat en zich aan de reglementen en technische richtlijnen houdt, dan voldoen ze aan de regels en wordt er geen verdere actie ondernomen." De race-uitslag van Baku staat derhalve.

Belangrijk is echter dat die tests met gewichten en Newton-krachten in stilstand plaatsvinden. Teams zijn slim genoeg om deze proeven te doorstaan, maar om de vleugels op hogere snelheid (veel) meer te laten flexen. Daardoor kijkt de FIA of er na het raceweekend in Baku aanvullende actie nodig is. "De FIA analyseert momenteel de data en aanvullende bewijzen die in de Grand Prix van Baku naar voren zijn gekomen. Het houdt voor eventuele maatregelen rekening met verzachtende omstandigheden. Dit is deel van de standaardprocedure voor scrutineering van de technische legaliteit. De FIA behoudt het recht om tijdens het seizoen regelveranderingen door te voeren als dat nodig wordt geacht."

Rivaliseren teams kijken met argusogen naar McLaren-achtervleugel

Eén van de teambazen, die graag anoniem wil blijven, laat exclusief aan deze website weten: "Ik denk dat beweegbare aerodynamica of de flexibiliteit van het bodywork al jarenlang een belangrijke factor is. Vanuit onze eigen ervaring weten we dat zelfs als een vleugel de test doorstaat, de reglementen heel duidelijk zeggen dat een onderdeel niet ontworpen mag zijn om door te buigen. We vertrouwen op de FIA om te zeggen 'oké, waar ligt de grens?' Alles buigt tot op zekere hoogte door, maar wat is acceptabel en wat niet? Ze hebben ons behoorlijk hard aangepakt, ondanks dat onze vleugels een paar jaar geleden door alle tests heen kwamen. We voldeden aan alles, maar toch hebben ze het reglement destijds aangepast. Nu zien we dat er weer extremere designs worden gebruikt. Ik denk dat het aan de FIA is om te beslissen of dat oké is, waarna iedereen die route zal volgen."

Rivaliserende teams dringen daardoor aan op een duidelijk oordeel van de FIA. "Ja, want er zit nu enorm veel verschil in wat teams doen. Na de vorige race was er erg veel aandacht voor de McLaren-achtervleugel en zoiets levert natuurlijk performance op. Daardoor is iedereen ermee bezig. We moeten weten wat acceptabel is en wat niet."