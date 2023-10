FIA reageert op extreme omstandigheden in F1-race van Qatar

Door de extreme hitte, hoge luchtvochtigheid en de bandenproblemen van Pirelli, waardoor alle F1-coureurs door stints van maximaal achttien ronden constant op de limiet reden, werd de race in Qatar een zware beproeving voor de rijders. Zij omschreven de Grand Prix als een hel en een ware marteling. Logan Sargeant viel uit door een hitteberoerte, Esteban Ocon gaf over in zijn helm, Lance Stroll zei dat hij meerdere keren wegviel en andere heren hadden moeite de finishvlag te halen, alvorens zij een bezoekje moesten brengen aan het medisch centrum. Lando Norris was van mening dat de condities op het randje waren en stelde duidelijk dat het niet veilig was.

De FIA heeft inmiddels gereageerd op de gebeurtenissen. De internationale autosportbond belooft een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden. "De FIA merkt met bezorgdheid op dat de extreme temperatuur en luchtvochtigheid tijdens de 2023 F1 Grand Prix van Qatar invloed had op het welzijn van de coureurs", zo staat in de verklaring te lezen. "Hoewel het topatleten zijn, mogen we van hen niet verwachten dat ze deelnemen aan wedstrijden onder omstandigheden die hun gezondheid of veiligheid in gevaar kunnen brengen. Het veilig kunnen besturen van de auto's is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de coureurs, maar net als bij andere zaken die met veiligheid te maken hebben, zoals de infrastructuur van het circuit en de veiligheidseisen voor de auto's, zal de FIA alle benodigde maatregelen nemen om acceptabele parameters vast te stellen waarbinnen de wedstrijden worden gehouden."

Woestijnrally's

Hoewel de Formule 1 volgend seizoen eind november naar Qatar terugkeert, wanneer het koeler zal zijn, zegt de FIA dat er maatregelen genomen moeten worden om de desbetreffende factoren beter te begrijpen, zodat er voor de toekomst richtlijnen kunnen worden opgesteld. "De FIA is begonnen met een analyse van de situatie in Qatar om aanbevelingen te kunnen doen voor toekomstige situaties met extreme weersomstandigheden", vervolgt het orgaan. "Hoewel de GP van Qatar volgend jaar later plaatsvindt, wanneer de temperaturen naar verwachting lager zullen zijn, geeft de FIA er de voorkeur aan om nu al maatregelen te nemen om een herhaling van dit scenario te voorkomen. Een aantal maatregelen wordt besproken tijdens de komende vergadering van het medische team in Parijs. De maatregelen kunnen onder andere bestaan uit begeleiding voor deelnemers, onderzoek naar aanpassingen voor een efficiëntere luchtstroom in de cockpit en aanbevelingen voor wijzigingen aan de kalender om deze in lijn te brengen met acceptabele klimaatomstandigheden."

De internationale autosportfederatie voegt eraan toe dat er onder meer gekeken wordt naar woestijnrally's, waar omgaan met hitte gebruikelijk is. "Dit wordt onderzocht voor mogelijke toepassingen voor races op het circuit. Het streven van de FIA naar een nauwere samenwerking tussen de technische, veiligheids- en medische afdelingen onder leiding van de FIA-president zal dit proces makkelijker maken."

