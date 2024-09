FIA reageert op commotie rondom flexi-wings na F1 Monza

Ferrari en Red Bull zouden namelijk in gesprek zijn met de FIA om opheldering te krijgen over wat er wel en niet mag wat betreft de voorvleugel en hoeveel deze doorbuigt op hogere snelheden. De kwestie is weer gaan oplaaien door de beelden op Monza, waar met name de voorvleugels van Mercedes en McLaren de aandacht opeisten. Gezien de recente vorm van beide teams - die grote stappen vooruit hebben gezet en zich duidelijk vooraan hebben gemeld - rijst de vraag bij de concurrentie of de ontwerpen van die twee teams niet te ver zijn gegaan.

Aan al die commotie en speculatie brengt bestuursorgaan voorlopig een einde middels een verklaring. Daarin benadrukt de FIA dat het de voorvleugels bij elk evenement controleert middels meerdere controles, om te zien of deze vleugels voldoen aan het technische reglement. "Alle voorvleugels voldoen op dit moment aan het reglement voor 2024", laat de FIA weten, waarmee de speculatie over eventuele illegale voorvleugels in de ijskast gezet wordt.

In de verklaring benadrukt de FIA ook dat er sinds de Grand Prix van België videobeelden worden opgenomen tijdens de eerste en tweede vrije training om het aerodynamische gedrag van de voorvleugels te bestuderen. Dat gebeurt middels een door de FIA verplichte camera die de gebieden van de voorvleugels vastlegt die niet te zien zijn via de camera's van Formula One Management (FOM). "Dit zal ten minste tot Singapore doorgaan om ervoor te zorgen dat elk team de voorgeschreven FIA-camera heeft gebruikt op verschillende soorten circuits (lage, gemiddelde, hoge en zeer hoge downforce)."

Niet op korte termijn

Op die manier vergaart de FIA een 'grote database' waardoor het 'een zo objectief mogelijk beeld kan schetsen van de situatie en de verschillen kan kwantificeren tussen de verschillende dynamische patronen die op het circuit worden waargenomen'. Daarnaast erkent de FIA dat 'geen enkel onderdeel oneindig stijf' is, maar de FIA heeft daarom ook al de zogenaamde belasting-doorbuigingstest vastgelegd in het reglement.

In de verklaring geeft het bestuursorgaan tevens toe dat de voorvleugel al vele jaren een 'uitdagend gebied' is. Dat komt doordat 'de aerodynamische belastingspatronen tussen verschillende deelnemers variëren en het daarom moeilijk is om een belastingsvector te vinden die alle typen voorvleugelconstructies dekt'. "Andere gebieden van de auto, waaronder de achtervleugel en vloerranden, hebben veel consistentere aerodynamische belastingspatronen over de hele grid, waardoor de belasting-doorbuigingstest universeler is."

De FIA sluit de verklaring af met de mededeling dat zij het recht voorbehoudt om regels te introduceren als er toch onregelmatigheden worden vermoed. "Er zijn geen plannen voor maatregelen op de korte termijn, maar we evalueren de situatie met het oog op de middellange en lange termijn", aldus de FIA.