FIA publiceert F1-gedragsregels voor coureurs

De Driving Standards Guidelines werden in de aanloop naar de Grand Prix van Bahrein aan de teams en rijders overhandigd, nadat meerdere coureurs om duidelijkheid hadden gevraagd over hoe de stewards een straf bepalen. De FIA merkt echter wel op: “Voor de duidelijkheid, zijn dit puur richtlijnen om de stewards te helpen bij het nemen van hun beslissing, ze zijn niet bindend. Alle beslissingen van de stewards worden genomen op basis van de FIA International Sporting Code, in samenspraak met alle relevante regels die toepasbaar zijn op de Formule 1.”

Het document schrijft voor wat de F1-coureurs wel en niet kunnen doen in een rechtstreeks duel met een rivaal.

Inhalen aan de binnenkant van een bocht

Het FIA-document met de gedragsregels schrijft voor: "Een auto die wordt ingehaald moet voldoende ruimte geven aan de inhalende auto wanneer de inhalende auto met een significant deel van de auto naast de ingehaalde auto zit. De inhaalactie moet op een veilige en gecontroleerde manier plaatsvinden, waarbij de auto duidelijk binnen de baanlimieten blijft."

"Of er voldaan wordt aan ‘significant deel’ wordt - samen met diverse andere aspecten - door de stewards beoordeeld. Hierbij wordt onder meer gekeken naar of de voorbanden van de inhalende auto zich niet later dan bij de apex van de bocht naast de voorbanden van de andere auto bevinden."

Inhalen aan de buitenkant van een bocht

Het FIA-document met de gedragsregels schrijft voor: "Een auto die wordt ingehaald moet voldoende ruimte geven aan de inhalende auto wanneer de inhalende auto met een significant deel van de auto naast de ingehaalde auto zit. De inhaalactie moet op een veilige en gecontroleerde manier plaatsvinden, waarbij de auto duidelijk binnen de baanlimieten blijft."

"Of er voldaan wordt aan ‘significant deel’ wordt - samen met diverse andere aspecten - door de stewards beoordeeld. Hierbij wordt onder meer gekeken naar of de inhalende auto vanaf de apex van de bocht zich voor de andere auto bevindt. De auto die wordt ingehaald moet in staat zijn om de bocht te halen en binnen de baanlimieten te blijven."

Inhalen in chicanes en S-bochten

De bovenstaande richtlijnen worden op eenzelfde wijze toegepast op elke bocht.

Zoals eerder al gemeld bevestigen de richtlijnen ook de strikte handhaving van de FIA over track limits en het hinderen van een andere rijder, en dat het de verantwoordelijkheid van de coureur is om bij ‘leaving the track and gaining an advantage’ dat voordeel terug te geven.

