FIA-president Todt verwacht geen veto van Ferrari

Al sinds 2018 wordt er in de Formule 1 gesproken over een maximaal bedrag dat de teams jaarlijks mogen besteden, maar de precieze hoogte daarvan is nog steeds onderwerp van discussie. Vorig jaar was men dicht bij een plafond van 175 miljoen dollar, maar sinds het coronavirus de wereld en ook de Formule 1 op z’n kop heeft gezet willen een aantal teams en Formula One Management een nog lager plafond.

Dat is echter tegen het zere been van Mercedes, Ferrari en Red Bull. De grote drie hebben budgetten van vele honderden miljoenen dollars en hebben dan ook het meeste te verliezen als ze hun begroting naar beneden moeten bijstellen. Vooral Ferrari is fel tegenstander van een te laag budgetplafond en dreigt – zoals het wel vaker doet – met het inzetten van z’n aloude vetorecht. Dat veto zou het hele plan kunnen torpederen, maar oud-Ferrari-teambaas Todt gaat er – in gesprek met Sky Sports – niet van uit dat het zover komt. “Ik ben daar niet bang voor. Ik hoop dat iedereen zijn goede verstand gebruikt en zijn verantwoordelijkheid neemt om ons in de huidige situatie te helpen bij wat de Formule 1, de deelnemers, de promotors en de fans echt nodig hebben.”

“Ik heb respect voor Ferrari, voor hun geschiedenis en hun bijdrage aan de sport, en ik weet zeker dat ze ook hun bijdrage willen leveren aan wat we nu aan het opbouwen zijn”, vervolgt Todt.

Inmiddels zou men in de onderhandelingen aangekomen zijn bij een bedrag van $145 miljoen in 2021 en daarna een verdere verlaging naar $140 miljoen in 2022 en $135 miljoen in 2023. Een goed begin, aldus Todt. “Wat we voor de toekomst zullen aankondigen komt al aardig in de goede richting. Het is duidelijk dat we door een ongekende economische crisis gaan en dat biedt ons de kans om een kant op te gaan die we anders niet hadden gekozen."

"Ik hoop dat iedereen aan boord blijft. Dat is ook het doel van deze nieuwe regels: alle deelnemers evenveel kans bieden om ook in de toekomst in de sport te blijven. COVID-19 zal veel fabrikanten, deelnemers, privateers, sportbonden, sponsors en media pijn doen en we zullen moeten samenwerken en elkaar zoveel mogelijk steunen", concludeert Todt.