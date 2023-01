Onlangs kondigde Andretti Global in samenwerking met General Motors plannen aan om de Formule 1 te betreden. Het Amerikaanse team wil onder de naam Andretti-Cadillac de koningsklasse in, maar veel F1-teams zijn niet happig op de toetreding. FIA-president Mohammed Ben Sulayem lijkt voorlopig de enige te zijn die de komst van Andretti publiekelijk steunt. De commerciële rechtenhouders van F1, de FOM en de meeste formaties zijn sceptisch over de toegevoegde waarde van Andretti-Cadillac.

De meeste teams zien Cadillac niet als fabrieksteam, omdat men in de Verenigde Staten voornemens is een Renault-power unit achter in de auto te leggen en daar vervolgens een ander merk op te plakken. Daarnaast zijn de formaties niet blij met de politieke spelletjes van Andretti en vinden ze een compensatiebetaling van tweehonderd miljoen dollar niet voldoende om de inkomstenderving te dekken als de commerciële rechten worden gedeeld met een extra team. Volgens de teams past vijfhonderd miljoen dollar beter.

Hoewel de teams geen formele inspraak hebben in de goedkeuring van een nieuwkomer, is het hoogst onwaarschijnlijk dat de FOM, die met de FIA samenwerkt, de plannen steunt als er bij de concurrentie te veel weerstand is. Ben Sulayem ziet juist voordelen in de betrokkenheid van een fabrikant als GM en een extra F1-team. "Tegenwoordig zijn er twee kanten van duurzaamheid", zegt de FIA-president tegenover onder meer Motorsport.com. "Er is duurzaamheid van het milieu en duurzaamheid van de sport. Als je de sport wilt verduurzamen, zul je je moeten openstellen voor meer fabrikanten. Wij staan maximaal twaalf teams toe. Een groot bedrijf als GM, dat tot de top vijf van de wereld behoort, moeten we juist aanmoedigen om naar F1 te komen. Zo zie ik de toekomst het liefst voor me: Een Original Equipment Manufacturers (OEM) hebben met duurzaamheid."

FOM wil wel, maar op een andere manier

De meeste teams zien de plannen niet anders als de constructie die Alfa Romeo met Sauber heeft. Ben Sulayem denkt juist dat het betrekken van GM - een bedrijf van die omvang - de zaken in dat specifieke project wel degelijk verandert. "Een OEM zou de sport echt verder brengen", vervolgt hij. "Ik zie geen reden waarom we ze niet zouden verwelkomen. Iedereen in F1 zou een OEM moeten verwelkomen, helemaal een uit Amerika. Er worden daar drie Grands Prix afgewerkt. Ik heet elk degelijk team welkom om een van de twaalf plekjes op te vullen. Grote, maar ook kleine teams als Haas en Sauber, accepteren we allemaal. Ik hoop dat men van gedachten verandert en we nog een mooi team op de grid gaan zien."

Hoewel de FOM voorzichtig is met het Andretti-project, wil het GM wel graag verwelkomen op een manier waarbij het F1 een boost geeft. Er zijn suggesties dat als de plannen van Andretti niet worden goedgekeurd, GM met een ander F1-team in zou kunnen stappen. Sulayem benadrukt dat hij tot nu toe alleen het proces heeft geopend om potentiële toetredingen te evalueren en nog niet zover is om Andretti groen licht te geven. "Er is een bepaalde zorgvuldigheid", aldus de man uit Dubai. "Er is een proces. We wachten en dan zien we wel verder. Als FIA-president heb ik niet gezegd dat het sowieso doorgaat. Het ligt nu op tafel, dus laten we afwachten. Gaat ze het lukken? Kunnen ze alles afvinken? Komen ze er te staan? We kunnen niet afgaan op wat er gebeurt, we moeten de toekomst afwachten."