FIA-president vreest niet voor vertrek Audi bij wijzigen F1-motorregels

Voor Audi was het nieuwe motorreglement juist een van de redenen dat het na jaren van wikken en wegen toch tot de Formule 1 toetreedt. Het Duitse merk kreeg groen licht van de Volkswagen Group, dat ook inzag dat met de nieuwe regels de complexe MGU-H verdwijnt en de kosten beperkt worden door een groot deel van de onderdelen te standaardiseren. Audi slaat vanaf 2026 de handen ineen met Sauber en zal als fabrieksteam deelnemen aan de koningsklasse van de autosport. Met die nieuwe motorregels komt er ook een nadruk te liggen op het elektrische vermogen, dat flink toeneemt vergeleken met nu. Vanaf 2026 moet namelijk ongeveer de helft van het vermogen elektrisch zijn en de andere helft van de verbrandingsmotor, waarbij deze op volledig duurzame brandstoffen moet draaien.

Dat leidde bij met name Red Bull Racing en Max Verstappen tot de vrees dat er 'Frankenstein-auto's' gecreëerd worden, aangezien coureurs met deze vermogensverhouding heel vroeg op de rem zouden moeten gaan. Zij riepen op tot een iets andere verhouding met meer nadruk op de verbrandingsmotor, al geeft het team nu ook toe dat het te laat is om iets te veranderen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem vreest niet dat Audi zich als fabrikant zal terugtrekken, mocht er in de tussentijd toch wat gesleuteld worden aan de motorregels voor 2026.

"Nee, we hebben gezegd dat dit onze verantwoordelijkheid is", zegt Ben Sulayem tegen Motorsport-Magazin.com. "De FIA was al voor mijn tijd bezig met de krachtbron. Ik zal onze technische afdeling altijd dankbaar zijn. Toen we de regels goedkeurden, hebben de fabrikanten ook getekend." Volgens de Emirati was dat ook nodig om nieuwe merken naar de Formule 1 te verleiden. "Als we dat niet hadden gedaan, zou noch Audi, noch Porsche, noch iemand anders geïnteresseerd zijn geweest. Als je je geest sluit voor veranderingen en iedereen in zijn comfortzone houdt, dan zullen er geen nieuwe teams komen", stelt de FIA-president.

"We moeten die stap zetten, we moeten een beetje dapper zijn", voegt Ben Sulayem toe. "We moeten ons openstellen en vooruitgaan. Het is normaal dat er weerstand was, maar toen meldde Audi zich aan." Hij stelt dat Audi zich niet zomaar zal terugtrekken, mocht er tussentijds toch nog wat aan de regels veranderen, aangezien er altijd wel zaken veranderen. "Als er nu kleine aanpassingen zijn waardoor het gewicht verandert of dat er nieuw materiaal komt: de technologie ontwikkelt zich elke dag! Wat ik wil zeggen is dat we niemand zullen verliezen door de veranderingen, we zullen ervoor zorgen dat we niet iemand zoals Audi verliezen. We hebben veel moeite gedaan om hen binnen te halen en om de interesse van Porsche te wekken. Nee, dat zal niet het geval zijn. Iets doen en het dan veranderen zou ook oneerlijk zijn."