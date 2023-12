De Formule 1 Grand Prix van Japan van 2022 staat in de boeken als de race waarin Max Verstappen zijn tweede wereldtitel behaalde, maar de manier waarop was ongebruikelijk. In een race waarin het met bakken uit de hemel kwam reden de coureurs slechts 28 van de 53 rondjes, waardoor in de paddock verwarring heerste over of de Nederlander nu wel of niet de volle punten kreeg. Dat was namelijk nodig voor de titel nadat enige concurrent Charles Leclerc vlak na de race vijf seconden straf aan de broek kreeg. Na de race kwam het verlossende antwoord van de FIA dat dat wel het geval was. Zelfs na dat bericht was er veel onduidelijk over die regels, wat bij FIA-president Mohammed Ben Sulayem nog altijd steekt. "We konden dat totaal niet verantwoorden", zegt de Emirati.

De FIA en dus ook Ben Sulayem waren na de race de gebeten hond. De president van de autosportfederatie begrijpt wel waar die frustraties vandaan kwamen, maar is het niet helemaal eens met de manier waarop men alleen naar de FIA kijkt. "De schuld ligt altijd bij ons, daar waren de teams [in dit geval] het met elkaar over eens", erkent 62-jarige topman, die zelf ook in de Arabische rallysport naam maakte. "Het was niet alleen de FIA die dit puntensysteem heeft bedacht. Het zijn de teams, het FOM en wij. Maar wij krijgen altijd de schuld."

Het past volgens Ben Sulayem in de sfeer die momenteel in de relatie tussen de F1-teams en de overkoepelende autosportfederatie hangt. Zo werd er ook veel gemord over de ontknoping van afgelopen jaar, dat in de sprintrace in Qatar plaatsvond. "Maar zo zijn de regels nou eenmaal", moppert de Emirati. Hij moet wel erkennen dat het wel ongelukkig was dat op zaterdag het kampioenschap werd beslist. Ook moet de FIA het ontgelden bij het uitdelen van straffen. De timing van de bekendmaking is vaak een discussiepunt en daar ergert Ben Sulayem zich ook aan. "Als je te vroeg een straf uitdeelt, dan spreken ze van afleiding. Doen we het te laat, dan had dat eerder gemoeten", vertelt de FIA-president. "We kunnen het simpelweg niet goed doen."