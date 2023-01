Ben Sulayem heeft zich de afgelopen maanden aardig bemoeid met de mogelijke entree van een nieuw team in de Formule 1. Vorige week gaf hij aan dat de FIA een proces begonnen is om nieuwe initiatieven een kans te geven op de F1-grid. In het verlengde daarvan maakte Andretti bekend dat hij de handen ineengeslagen heeft met General Motors. Initiatiefnemer Michael Andretti, die al langer probeert een voet tussen de deur te krijgen, wil met GM-merk Cadillac gaan racen in de koningsklasse. De FIA is enthousiast, maar dat geldt niet voor andere stakeholders in de sport.

Zondag gooide Ben Sulayem nog wat olie op het vuur door in een tweet zijn verbazing uit te spreken over de reacties die voortgevloeid zijn uit de presentatie van Andretti en Cadillac. “Het is verrassend dat we tegengestelde reacties gezien hebben op het nieuws van Cadillac en Andretti”, schrijft de FIA-voorman. “De FIA heeft recent inschrijvingen van kleinere, succesvolle organisaties geaccepteerd. We zouden de toekomstige F1-plannen van een wereldwijde grootmacht zoals GM en echte races zoals Andretti moeten toejuichen. De interesse van teams in groeimarkten is goed voor de diversiteit en vergroot de aantrekkingskracht van de Formule 1.”

Uit het bericht van Ben Sulayem valt niet op te maken aan wie zijn boodschap gericht is. De Formule 1-organisatie kwam na de bekendmaking van Andretti ook met een reactie dat de goedkeuring van de FIA niet voldoende is om Andretti Autosport op de grid te verwelkomen.

Andretti is al een jaar bezig om op de F1-grid te komen, maar alleen McLaren en Alpine hebben publiekelijk hun steun uitgesproken voor het plan. Sleutelfiguren in de Formule 1 maken zich zorgen over de financiële impact van een elfde team op de grid.