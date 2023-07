Michael Andretti heeft de afgelopen jaren kenbaar gemaakt dat hij met zijn eigen Andretti Autosport wil toetreden tot de Formule 1. Hij heeft al teams in klassen als de IndyCar, IMSA en Formule E, maar de Formule 1 zou de kers op de taart zijn voor de Amerikaan, zoon van racelegende Mario Andretti. Hij heeft om zijn interesse in de Formule 1 kracht bij te zetten de handen ineengeslagen met General Motors, om dan met de naam Cadillac op de grid te verschijnen. Bovendien wordt er hard gewerkt aan een nieuw hoofdkwartier om de eventuele Formule 1-operatie onder te brengen.

De komst van een elfde Formule 1-team heeft echter tot gemengde reacties geleid in de paddock. Teams vrezen namelijk een verwatering van het prijzengeld en dat het 'entreegeld' van 200 miljoen dollar, dat over de tien huidige teams verdeeld zou worden, niet genoeg is om dat te compenseren. FIA-president Mohammed Ben Sulayem toonde zich al vroeg een voorstander van de komst van Andretti en zou het vreemd vinden om hen een 'nee' te verkopen, wetende dat er hard aan gewerkt wordt om een Formule 1-team op te richten.

"Men moet begrijpen dat we hier de autosport promoten en dat we hier zijn om het eerlijk te houden", zegt Ben Sulayem tegen Associated Press. "Het proces voor de Expression of Interest is zeer robuust en onder geen omstandigheden kunnen we teams weigeren als zij aan de eisen voldoen. Stel je dus voor dat iemand als ik nee zou zeggen tegen een bedrijf als GM? We hebben in de reglementen staan dat we tot twaalf teams kunnen gaan. Ik breek geen regels. Laten we iedereen toe? Nee. Maar hoe kunnen we GM in hemelsnaam weigeren? Ik bedoel, waar is het gezond verstand in dit alles? GM is een zwaargewicht en als ze met Andretti komen, is dat goed voor ons allemaal."

De opmerkingen van Ben Sulayem volgen na de uitspraken van de CEO van Liberty Media, Greg Maffei. Hij stelde onlangs dat een elfde team op de Formule 1-grid verwelkomd zou moeten worden, al helemaal als het een Amerikaanse fabrikant betreft. "Onder de juiste omstandigheden zouden we kunnen werken aan het binnenhalen van een elfde team", zei Maffei. "Je zou je kunnen voorstellen dat we tot een soort overeenkomst komen met iemand die veel waarde kan toevoegen aan de sport en veel waarde kan bieden aan de fans vanwege hun positie op het gebied van technologie, hun positie als OEM, hun positie op het gebied van marketing - een of andere combinatie van dat alles. Maar het is niet zonder controverse, zeker niet onder de tien teams."

Ondertussen is duidelijk dat niet alleen Andretti serieuze interesse heeft in een deelname aan de Formule 1. Recentelijk maakte Hitech, nu nog actief in de opstapklassen van de Formule 1, bekend dat het zich met de komst van een nieuwe investeerder kandidaat heeft gesteld. Ook Panthera Team Asia en LKY SUNZ worden als potentiële kandidaten gezien. Ben Sulayem maakt duidelijk dat de FIA van meerdere partijen interesse heeft gehad, maar dat niet alle inzendingen even goede kansen maken om in de Formule 1 te verschijnen. Andretti werd wel snel serieus genomen, omdat zij 'volhardend' waren. "Het gaat om serieuze kanshebbers, en zij kwamen en wij zeiden: 'Oké, maar we hebben een OEM nodig'. Toen leverden ze GM, de grootste autofabrikant in de Verenigde Staten en toen werd het sterker."