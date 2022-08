FIA pakt door met veelbesproken porpoising-regels voor F1-seizoen 2023

In de paddock is porpoising één van de voornaamste thema's van de eerste seizoenshelft gebleken. Het stuiteren van de nieuwe auto's is een ongewenst neveneffect van het grondeffect gebleken. Met name Mercedes worstelde er in de eerste raceweekenden van 2022 mee - met Baku als dieptepunt - al moet gezegd dat alle formaties het inmiddels onder controle hebben. Dat laatste neemt echter niet weg dat porpoising een politiek twistpunt is geworden, of eigenlijk twee politieke twistpunten over hetzelfde onderwerp.

In eerste instantie draaide de discussie nog vooral om de technische richtlijn die voorafgaand aan de Canadese Grand Prix naar teams is gestuurd. Dat document en de daaropvolgende TD in Silverstone stuurden aan op veranderingen in het lopende seizoen en die ingrepen gaan er na enig uitstel ook komen vanaf het F1-weekend op Spa-Francorchamps. Het gaat onder meer om een porpoising-maximum waar teams onder moeten blijven en nieuwe metingen van de bodemslijtage, onder meer om trucs met skid blocks tegen te gaan. Teams als Red Bull en Ferrari hebben zich in eerste instantie verzet tegen deze maatregelen, maar vrezen inmiddels niet meer voor negatieve gevolgen.

Bij het tweede twistpunt ligt dat anders: de voorgestelde veranderingen voor 2023. De FIA wil voor het komende Formule 1-seizoen structureler ingrijpen door het technisch reglement aan te passen. De autosportfederatie trekt daarbij de veiligheidskaart, waarmee een stemming onder teams wordt omzeild. Tegenstanders van deze veranderingen, naar verluidt vijf teams waaronder Red Bull en Ferrari, kunnen hun stem daardoor niet laten gelden. Door zich op de veiligheid te beroepen kan de FIA alle porpoising-plannen meteen voorleggen aan de FIA World Motor Sport Council. Het is precies wat er deze week gebeurt. FIA-president Mohammed Ben Sulayem laat maandag namelijk via sociale media weten door te pakken met de porposing-plannen voor 2023, waarna die deze week nog worden behandeld door de WMSC - hetgeen normaal gesproken een formaliteit is.

De aanpassingen aan het 2023-reglement bestaan uit verschillende voorstellen. Zo moeten teams verplicht rijden met een sensor die het stuiteren beter kan meten en wil de FIA de vloerranden verplicht verhogen, waarbij het eerst aanstuurde op een verhoging van 25 millimeter. Dit zou invloed op de rijhoogte hebben en bleek tegen het zere been van teams die nu lager zitten zonder daarbij last van porpoising te hebben. Volgens hen is er geen sprake meer van een veiligheidsprobleem en is dit vooral een sportieve ingreep, al dan niet ingegeven door Mercedes. Dat laatste team heeft achter de schermen aangegeven al flink meer downforce te hebben gevonden met de 2023-auto, waardoor porpoising kan terugkeren en een verhoging van de vloerranden noodzakelijk zou zijn.

Teams die tegen de voorstellen zijn, hebben achter de schermen aangedrongen op een compromis - een verhoging van slechts tien of vijftien millimeter - al is het vooralsnog niet bekend of dat voorstel het heeft gered of dat de initiële plannen aan de WMSC worden voorgelegd.