Het gesprek met de Turkse president Erdogan en de FIA-president vond zondag plaats in de Turkse badplaats Marmaris. Deze werd begeleid door voormalig rallykampioen en FIA World Motor Sport Council-lid Serkan Yazici en de voorzitter van de Turkse autosportbond TOSFED, Eren Üçlertoprağ. Bij het gesprek kwam onder meer een mogelijke terugkeer van de Formule 1 en het World Rally Championship naar Turkije aan bod.

President Erdogan en Mohammed Ben Sulayem.

Turkije was van 2005 tot en met 2011 gastheer van een Formule 1 Grand Prix. Istanbul Park keerde vervolgens in 2020 en 2021 terug op de Formule 1-kalender. Dat was uit noodzaak, omdat door de coronapandemie de opties voor de Formule 1 om de wereld over te reizen beperkt waren en races in Europa minder uitdagingen boden. Turkije fungeerde destijds als vervanger van Singapore op de F1-kalender. In 2022 kwam Turkije weer in beeld als mogelijke vervanger van de Grand Prix van China die door de coronamaatregelen aldaar weer geen doorgang kon vinden. Uiteindelijk kwam het er niet van. Naast de Formule 1 heeft Turkije ook tien keer het WRC verwelkomd, van 2003 tot en met 2010 en van 2018 tot en met 2020.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem klinkt optimistisch na het gesprek met Erdogan over de mogelijkheid van een terugkeer van de F1 en het WRC. "Het was een genot om president Erdogan te ontmoeten", zegt Ben Sulayem. "Onze gesprekken gingen over verschillende onderwerpen. We hebben gesproken over de mogelijkheid van een terugkeer van de Formule 1 en WRC naar Turkije. Istanbul Park is een modern circuit en zeer geliefd bij de coureurs, terwijl Istanbul zelf een bloeiende metropool is die een terugkeer van de Formule 1 met open armen zou ontvangen. President Erdogan erkent ook het belang van de economische en culturele impact die autosport van wereldklasse - Formule 1 en WRC - op het land heeft."

"TOSFED, onze Member Club in Turkije, heeft een schat aan ervaring in het organiseren en managen van grote autosportevenementen. Als het in de sterren geschreven staat, kunnen beide evenementen van wereldklasse terugkeren naar Turkije", stelt de FIA-president. Naast die gesprekken is er ook gesproken over verkeersveiligheid, iets wat de FIA hoog in het vaandel heeft staan, en hoe de FIA daaraan kan bijdragen in Turkije.

De Formule 1-kalender mag volgens het huidige Concorde-verdrag niet meer dan 24 races tellen. Acht van de huidige circuits, waaronder Zandvoort, Spa en Las Vegas, hebben een contract dat na de race van 2025 afloopt. Zodoende kan er op kortere termijn al een plek vrijkomen voor Turkije. F1-baas Stefano Domenicali liet onlangs bovendien doorschemeren dat er vanaf 2026 gerouleerd kan worden tussen Europese races, wat ook weer kansen biedt voor een terugkeer naar Turkije.