Met de Proloog van het World Endurance Championship in Qatar en de 1.812 kilometer van Qatar eind maart en de Formule 1-races in Bahrein en Saudi-Arabië begin april voor de boeg heeft bestuursorgaan FIA enkele belangrijke knopen door te hakken. De veiligheid in die landen lijkt momenteel niet gegarandeerd vanwege het conflict tussen Israël en de Verenigde Staten enerzijds en Iran anderzijds.

Het heeft al geleid tot de afgelasting van een Pirelli-bandentest in Bahrein en nu de start van het WEC-seizoen nadert en de eerste Formule 1-races in het Midden-Oosten ook al op 12 en 19 april plaatsvinden, wordt er al met een schuin oog naar de racekalenders van beide kampioenschappen gekeken.

Naast de veiligheid zijn er ook vraagtekens over de vluchtschema's, aangezien er ook al doelen in de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar zijn beschoten. Daarop hebben vliegmaatschappijen besloten deze regio voorlopig te vermijden.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem hoopt bovenal dat de rust snel terugkeert in het Midden-Oosten, maar benadrukt met het oog op het WEC en de Formule 1 dat "veiligheid en welzijn" vooropstaan en leidend zijn bij de beslissingen over het al dan niet laten doorgaan van de races.

"Als president van de FIA gaan mijn gedachten uit naar iedereen die is getroffen door de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten", schrijft Ben Sulayem in een verklaring. "We zijn diep bedroefd over het verlies van mensenlevens en leven mee met de getroffen families en gemeenschappen. In dit moment van onzekerheid hopen wij op rust, veiligheid en een snelle terugkeer naar stabiliteit. Dialoog en de bescherming van burgers moeten prioriteit blijven."

"Wij staan in nauw contact met onze lidclubs, kampioenschapspromotors, teams en collega's ter plaatse, terwijl we de ontwikkelingen zorgvuldig en verantwoord volgen", voegt de FIA-president toe. "Veiligheid en welzijn zullen leidend zijn bij onze beslissingen wanneer we de komende evenementen beoordelen die daar gepland staan voor het FIA World Endurance Championship en het FIA Formule 1-wereldkampioenschap. Onze organisatie is gebouwd op eenheid en een gedeeld doel. Die eenheid is nu belangrijker dan ooit."