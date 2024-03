Volgens het verhaal van de BBC beweert een klokkenluider dat ze 'op aandringen van de voorzitter van de FIA' te horen kregen dat het stratencircuit niet gehomologeerd mocht worden in de aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas in november vorig jaar, een evenement dat door de Formule 1 zelf georganiseerd werd. Deze bewering staat in een rapport dat de BBC beweert te hebben gezien, van de compliance officer van de FIA aan haar ethische commissie. Er was een vertraging voordat het circuit klaar was voor inspectie vanwege 'lopende bouwwerkzaamheden van de lokale organisator'. Daarna werden ze volgens de klokkenluider door hun manager ingehuurd met de opdracht van Ben Sulayem om problemen met de locatie te vinden zodat deze onveilig verklaard kon worden. Maar er werden geen problemen gevonden.

Deze beschuldiging lijkt haaks te staan op de beweringen van Ben Sulayem dat hij de homologatie van het nieuwe circuit heeft gesteund en dat de relatie tussen het bestuursorgaan en FOM veel sterker is dan toen hij voorganger Jean Todt verving. In een exclusief interview met Motorsport.com zustertitel GP Racing-magazine werd Ben Sulayem gevraagd of de FIA en FOM het altijd met elkaar eens moeten zijn. "Nee", antwoordde hij. "FOM heeft zijn punten. Maar vandaag de dag, sinds ik het voorzitterschap heb overgenomen, staan we er samen veel beter voor. En als je me zou vertellen dat ik terug in de tijd zou kunnen gaan en sommige dingen die zijn gebeurd zou kunnen veranderen, bijvoorbeeld toen ik onder vuur lag in de media: ik zou niets veranderen."

"Laat me je een voorbeeld geven uit Las Vegas", vervolgde Ben Sulayem. "De voorzitter van de FIA is degene die de homologatie voor het nieuwe circuit, of voor alle circuits, ondertekent. Ik steunde het. Ik had nee kunnen zeggen [omdat het niet op tijd klaar was voor inspectie]. Maar zodra mijn team zei dat het veilig was... omdat ik een coureur ben, geef ik om het welzijn van de coureurs en de mensen om hen heen, ons personeel en de marshals, deed ik het. Het was iets groots. Als ik nee had gezegd, zou het rampzalig zijn geweest [voor de F1]. Maar het zou legaal zijn geweest. Maar ik ben voorzichtig omdat ik van de sport houd. Uiteindelijk zitten we in hetzelfde schuitje. We hebben misschien verschillende missies, maar we zitten in hetzelfde schuitje. We kunnen de sport niet laten zinken."

Het bericht volgt een dag na de bewering van diezelfde klokkenluider dat Ben Sulayem zich vorig jaar zou hebben ingemengd in het resultaat van de Grand Prix van Saudi-Arabië. De FIA-president zou hebben aangedrongen tot het terugdraaien van de tijdstraf van Fernando Alonso. Hij kwam als derde over de streep, maar kreeg een tijdstraf van tien seconden omdat een monteur tijdens het inlossen van een vorige tijdstraf in de pitstraat contact had met de auto, terwijl in de regels staat dat er dan niet aan de auto gewerkt mag worden. Die straf werd teruggedraaid, waardoor Alonso zijn derde plaats terugkreeg.

Motorsport.com heeft de FIA naar aanleiding van de berichtgeving om een reactie gevraagd.