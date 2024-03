Onlangs meldde de BBC dat een klokkenluider aan de bel had getrokken bij de ethische commissie van de FIA omdat FIA-president Mohammed Ben Sulayem zich niet aan de regels zou hebben gehouden in 2023. De klokkenluider deelde dat Ben Sulayem zich hoogstpersoonlijk zou hebben bemoeid met de uitslag van de Grand Prix van Saudi-Arabië. Daar verloor Fernando Alonso zijn derde plaats vanwege een tijdstraf van tien seconden vanwege een overtreding in de pitstraat, maar deze straf werd teruggedraaid nadat Ben Sulayem zich ermee bemoeid zou hebben. Daarnaast zou Ben Sulayem volgens de klokkenluider een team de opdracht hebben gegeven om te zoeken naar problemen met het stratencircuit van Las Vegas, zodat deze onveilig verklaard zou worden.

De FIA gaf na deze beschuldigingen toe dat er een onderzoek liep naar 'bepaalde leden' van het bestuursorgaan. De Compliance-afdeling van de FIA heeft deze aantijgingen onderzocht. De FIA Compliance Officer en zes personen van de ethische commissie hebben op woensdag medegedeeld dat zij geen bewijs hebben gevonden dat Ben Sulayem inderdaad ongepast gehandeld zou hebben. Het onderzoek van de FIA duurde dertig dagen en omvatte interviews met elf getuigen.

In een verklaring laat de FIA weten: "Na het bestuderen van de resultaten van de onderzoeken, was de ethische commissie unaniem in hun vaststelling dat er geen bewijs was voor beschuldigingen van inmenging van welke aard dan ook met betrekking tot FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De beschuldigingen tegen de FIA-president waren ongefundeerd en er werd sterk bewijs geleverd dat buiten elke redelijke twijfel de beslissing van de ethische commissie van de FIA ondersteunde. De volledige medewerking, transparantie en naleving van de president tijdens het hele proces van dit onderzoek werd zeer gewaardeerd."

Uitspraken over Las Vegas

In Saudi-Arabië kreeg Alonso vorig jaar een tijdstraf van vijf seconden. Toen deze werd ingelost, raakte een van de monteurs de auto terwijl in de regels is vastgesteld dat er tijdens het inlossen niet aan de auto gewerkt mag worden. Het kwam de Aston Martin-coureur op een tijdstraf van tien seconden te staan, waardoor hij zijn derde plaats moest inleveren. Ben Sulayem zou volgens de klokkenluider tegen de lokale FIA-afgevaardigde, Sjeik Abdullah bin Hamas bin Isa Al Khalifa, hebben gezegd dat de straf onterecht was en dat die moest worden teruggedraaid. Dat gebeurde ook, waardoor Alonso die derde plaats terugkreeg.

De beschuldigingen dat Ben Sulayem het stratencircuit van Las Vegas onveilig wilde verklaren, stonden haaks op wat de FIA-president eerder had verteld in gesprek met GP Racing, een zustertitel van Motorsport.com. "De voorzitter van de FIA is degene die de homologatie voor het nieuwe circuit, of voor alle circuits, ondertekent", zei Ben Sulayem. "Ik steunde het. Ik had nee kunnen zeggen [omdat het niet op tijd klaar was voor inspectie]. Maar zodra mijn team zei dat het veilig was... omdat ik een coureur ben, geef ik om het welzijn van de coureurs en de mensen om hen heen, ons personeel en de marshals, deed ik het. Het was iets groots. Als ik nee had gezegd, zou het rampzalig zijn geweest [voor de F1]. Maar het zou legaal zijn geweest. Maar ik ben voorzichtig omdat ik van de sport houd."