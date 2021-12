Sulayem heeft onlangs het stokje overgenomen van Jean Todt, die vanaf 2009 aan het hoofd stond bij de internationale autosportfederatie. De 60-jarige Sulayem krijgt meteen een flinke kwestie op zijn bord nu de organisatie onder vuur ligt vanwege de beslissingen die zijn gemaakt in de slotfase van de race in Abu Dhabi. De nasleep daarvan is heftig geweest, waarbij Mercedes zelfs in beroep wilde gaan. De World Motor Sport Council heeft intussen laten weten een commissie op te zetten om het voorval in Abu Dhabi te onderzoeken. Sulayem steunt dit en zegt koste wat kost een herhaling te willen voorkomen.

"We gaan de regels bekijken. Op die manier willen we zeker weten dat, als een situatie als deze zich opnieuw voordoet in de toekomst, we meteen een oplossing hebben. Misschien wel vermijden. Er zijn zoveel gebieden die we nog kunnen aanpakken. We kunnen niet gaan zitten en zeggen dat het wel goed is. Dat is niet voldoende in een sport zo belangrijk als de Formule 1", zegt Sulayem.

Michael Masi, FIA Foto door: Erik Junius

Sulayem steunt Masi

Na de gebeurtenissen in Abu Dhabi is de toekomst van wedstrijdleider Michael Masi in de Formule 1 een punt van discussie geworden. Sulayem heeft als eindverantwoordelijke zeggenschap over de kwestie, maar laat duidelijk weten nog alle vertrouwen te hebben in de Australiër. "Waarom zouden we overhaastige beslissingen nemen? We moeten de kwestie eerst onderzoeken. Ik ben pas net gekozen [als FIA-president]. Ik ga elke zaak die beter kan onderzoeken. Echter trek ik geen conclusies voordat ik deze besproken heb met mijn mensen."

Sulayem is zich bewust van de uitdagingen in een tijd waarin de geloofwaardigheid van het bestuursorgaan in twijfel wordt getrokken. De voormalig rallyrijder zegt alle taken naast zijn FIA-werkzaamheden neer te leggen en zich daarmee volledig te richten op zijn nieuwe functie. "Als je het hebt over de geloofwaardigheid van de FIA, dan kan ik zeggen dat er een goede structuur ligt. Maar er is altijd ruimte voor verbetering, dus moeten we kijken waar dat kan. Ik zal naast mijn baan als voorzitter bij de FIA in ieder geval geen andere taken hebben. Ik stort me hier met passie op. Dit doe ik samen met de juiste mensen, die altijd willen verbeteren. Daarom is de FIA geloofwaardig."