Ben Sulayem zet eerste concrete stappen in hervorming bij FIA

De zestigjarige Mohammed Ben Sulayem is de opvolger van Jean Todt. Bij zijn aanstelling liet Sulayem meteen al weten een nieuw bestuursproces na te streven, samen met een financiële controle van de FIA. Het aantrekken van een nieuwe CEO is een belangrijke stap in zijn plannen. De plannen van Sulayem werden afgelopen december na zijn verkiezing besproken tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de FIA. Eerder deze week kwam het onderwerp tijdens vergaderingen van de World Motor Sport Council en de World Council for Automobile Mobility and Tourism, de eerste vergaderingen die onder zijn leiding werden gehouden, opnieuw ter sprake. Sulayem besprak daar zijn beloofde modernisering van de organisatie en bevestigde dat er drie werkgroepen worden opgericht.

Drie nieuwe werkgroepen

De FIA zegt dat een werkgroep voor het aantrekken van een CEO is opgericht "om het presidentiële team bij te staan bij het bepalen van de belangrijkste eigenschappen die een CEO moet bezitten om de operationele zaken van de federatie te leiden". Deze werkgroep helpt bij de selectie van een bureau dat op zoek gaat naar een topman, stelt het budget samen en stelt een tijdschema op voor het aantrekken van de CEO. Tevens zal de werkgroep kandidaten aanbevelen.

Daarnaast selecteert een tweede werkgroep voor de herziening van het bestuur een externe adviseur. Vervolgens worden de belangrijkste problemen in de bestuursstructuur van de FIA in kaart gebracht, prioriteiten vastgesteld voor het zoeken naar oplossingen van deze problemen en wordt er een stappenplan ontwikkeld om de problemen aan te pakken. Ten slotte zal een derde werkgroep voor de financiële evaluatie een extern accountantskantoor selecteren en de belangrijkste kwesties over de financiële praktijken van FIA in kaart brengen om te bepalen of er wijzigingen nodig zijn. De eerste twee werkgroepen worden voorgezeten door de nieuwe voorzitter Carmelo Sanz de Barros. De derde groep wordt voorgezeten door vice-voorzitters Robert Reid en Tim Shearman.

"Er is een nieuw tijdperk aangebroken voor de FIA, door de oprichting van een bestuurskader dat gebaseerd is op openheid en wereldwijde diversiteit," zegt Ben Sulayem. "Dit is een belangrijk onderdeel van onze strategie. Ik dank de leden van de World Councils die de veranderingen hebben goedgekeurd. De verantwoordelijkheid en het gezag van de World Councils worden vergroot. Er wordt een doeltreffender toezichtmodel ontworpen, de prioriteiten van de aandeelhouders worden op één lijn gebracht en er wordt gezorgd voor een verantwoord winstgevende FIA-operatie. Om deze doelstellingen te bereiken, werken de bestuursorganen en het bestuur van de federatie nauw samen om van de FIA de mondiale stem van de motorsport en de mobiliteit te maken."