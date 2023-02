In december 2021 werd Mohammed Ben Sulayem gekozen tot de nieuwe president van de FIA. In die rol overzag hij ook de gang van zaken in de Formule 1, al gaf hij kort na zijn verkiezing al aan dat hij de F1-operatie binnen de autosportbond wilde herstructureren. Zo ging de wedstrijdleiding onder het bewind van de Emirati al op de schop naar aanleiding van de controverse rond de seizoensfinale van 2021 in Abu Dhabi. Ook voerde hij veranderingen door binnen het management van de FIA door onder meer voor het eerst een CEO aan te stellen. Het volgende deel van de herstructurering is dat Ben Sulayem zich niet meer gaat bemoeien met de dagelijkse gang van zaken in F1. Dat maakte hij maandag bekend in een naar de teams verstuurde brief.

Daarin maakte Ben Sulayem ook bekend dat Nikolas Tombazis binnen de FIA voortaan het aanspreekpunt is voor de F1-teams. Vorige maand kreeg Tombazis al een grotere rol toebedeeld binnen de F1-organisatie van de FIA. Toen kondigde de federatie ook aan dat de vanuit F1 overgekomen Steve Nielsen gaat optreden als sportief directeur. Onder de nieuwe structuur is de dagelijkse leiding over F1-zaken binnen de FIA dus niet langer in handen van Ben Sulayem, die overigens wel betrokken blijft bij de besluitvorming op hoger niveau. Ook gaat hij zich nu meer richten op strategische zaken.

"In het manifest van de president werd dit plan al uiteengezet voordat hij werd verkozen", vertelde een woordvoerder van de FIA aan Motorsport.com. "Het beloofde 'de benoeming van een FIA CEO voor een geïntegreerde en op elkaar afgestemde operatie', alsmede de 'invoering van een herzien bestuurskader' onder 'een leiderschapsteam dat zich richt op transparantie, democratie en groei'. Deze doelstellingen, evenals de aankondiging van de nieuwe structuur van de single seater-afdeling, zijn gepland sinds het begin van zijn voorzitterschap. De FIA-president heeft een brede opdracht die de breedte van de wereldwijde autosport en mobiliteit bestrijkt. Nu de structurele reorganisatie in F1 is afgerond, is dit een natuurlijke volgende stap."

Timing opvallend door toegenomen spanning tussen F1 en FIA

Hoewel de verandering volgens de FIA dus gepland was, komt de aankondiging na een reeks controverses met Ben Sulayem in de hoofdrol. Vorige maand uitten de advocaten van F1 in een brief hun zorgen over zijn uitspraken dat de Formule 1 niet 20 miljard dollar waard is. Zij vonden dat de FIA-president zich met commerciële kwesties bemoeide waar alleen eigenaar Liberty Media mee bezig hoort te zijn. Ook kwam Ben Sulayem onder vuur te liggen vanwege teksten die hij in 2001 op zijn website publiceerde. Hij schreef destijds dat hij niet houdt van "vrouwen die denken dat zij slimmer zijn dan mannen, want dat zijn ze in werkelijkheid niet". Die quote werd opgevist via een gearchiveerde versie van zijn voormalige website. De FIA antwoordde daarop dat deze teksten niet overeenkomen met de denkbeelden van de FIA-president en wees daarbij naar de dingen die hij heeft gedaan voor gelijkheid en vrouwen in de sport.

Bovendien is er sprake van enige spanning tussen F1 en de FIA vanwege hun opvattingen over het laten toetreden van nieuwe teams in de koningsklasse. De FIA heeft een formeel proces gestart om nieuwe teams te verwelkomen en staat achter de plannen van Andretti en General Motors, maar F1 en de huidige tien teams hebben zo hun twijfels over de plannen en over wat de komst van nieuwe teams betekent voor de sport.