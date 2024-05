Begin dit jaar werd de aanmelding van het Formule 1-team van Andretti om als elfde team op de grid te komen door FOM afgewezen. Het was een serieuze streep door de rekening van het Amerikaanse team, want de FIA had eerder nog groen licht gegeven. Het was voor de formatie uit Indianapolis geen reden om het bijltje erbij neer te gooien. Sterker nog, de Amerikaanse politiek is betrokken geraakt en er wordt nu een onderzoek ingesteld naar een mogelijke inbreuk op het mededingingsrecht. De renstal onder leiding van Michael Andretti wil daarmee de druk opvoeren om toch op de grid te komen.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem laat in gesprek met Reuters weten dat wat hem betreft Andretti de wens om als elfde team op de grid te komen op moet geven. "Ik weet zeker dat FOM en Liberty Media het geweldig zouden vinden als er een extra team bij komt, zolang het fabrieksteams zijn", vertelt de Emirati in Monaco. "Ik zou [Andretti] adviseren om een ander team over te nemen en niet als elfde team in de sport te komen. Ik heb het idee dat een paar teams aan een frisse wind toe zijn. Want wat is beter, elf teams of tien sterke teams? Ik ben nog altijd van mening dat we meer teams nodig hebben, maar niet zomaar teams moeten toevoegen. Het moeten goede teams zijn. Het gaat niet om het aantal, maar om de kwaliteit."

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Volgens Ben Sulayem is er een aantal renstallen waar Andretti naar moet kijken. "Ik ga geen namen noemen, maar er zijn een paar teams die het moeilijk hebben. Niet alleen met de performance, maar ook met het management", verklaart de topman. "We willen de beste teams hebben. Als GM zich meldt [als motorenleverancier], dan kunnen we dat niet laten lopen. Moet je nagaan wat voor impact dat kan hebben. We hebben al drie races in Amerika, maar nog geen echt Amerikaans team. Ik ben blij dat we Ford hebben [die samenwerken met Red Bull Racing], maar stel je voor als we GM aantrekken en als we meer Amerikaanse coureurs krijgen."

Poging om relatie met FOM te lijmen?

Het is opmerkelijk dat Ben Sulayem er nu zo in staat. Eerder dit jaar vertelde hij in gesprek met Motorsport.com dat hij juist stond te springen om een elfde team. "We hebben een contract en daar staat in dat er twaalf teams mogen meedoen. We breken nu geen regels", benoemde hij toen.

Het is ergens wel te verklaren waarom Ben Sulayem de lijn van FOM en Liberty Media volgt. De relatie tussen de FIA en FOM staat al langer onder spanning vanwege allerlei conflicten. De timing is eveneens verklaarbaar, aangezien de gesprekken over een nieuwe Concorde Agreement lopen. "Het is altijd goed om vredig met elkaar om te gaan en onnodige problemen achter je te laten", vertelt de voormalig rally-coureur. "We weten allebei dat het goed is om naar de toekomst te kijken. Dat kan alleen als er duidelijkheid is. Qua business staan we aan dezelfde kant als FOM. We zijn partners en we moeten alle kleine dingen achter ons laten. Onze focus moet liggen op het oplossen van onze onderlinge problemen."