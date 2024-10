FIA: “24 F1-races is momenteel het maximale aantal voor ons”

Dit jaar werkt de Formule 1 een recordaantal van 24 Grands Prix af. Volgens Ben Sulayem is daarmee voor de FIA een grens bereikt. “We kunnen er niet meer bij hebben, logistiek gezien”, zegt hij in een exclusief interview met Motorsport.com. “Als er wel meer bij komen, dan moeten we met twee teams gaan werken.”

De president van de FIA vraagt zich hardop af of de coureurs en teams een kalender met 25 races wel aan zouden kunnen. “Kunnen de coureurs dat aan? Ik zou dat wel graag willen weten. Laten we verstandig blijven als het hierom gaat. Zouden de rijders dat fysiek en mentaal kunnen hebben? Dit is iets wat ik aan de coureurs zou vragen. Maar ook: kunnen de teams het aan? Wat de FIA aangaat, kunnen we dan niet meer met één team werken. We zouden dan moeten gaan rouleren met twee teams.” Volgens Ben Sulayem is er met 24 races een limiet bereikt. Gevraagd of één race meer al problemen geeft, antwoordt hij: “Ja. Dan gaan we de grens over waarbij we het niet langer met één team kunnen doen.”

De Formule 1 lijkt overigens niet voornemens om het aantal races op korte termijn op te krikken naar 25, het maximale aantal dat onder het huidige Concorde Verdrag mag worden georganiseerd. Stefano Domenicali, de CEO van de sport, gaf vorig jaar aan dat 24 races voor nu ‘het juiste aantal’ is. Om daar vervolgens aan toe te voegen: “Ik denk dat dit het aantal is dat we voor langere tijd stabiel moeten zien te houden.”

“FOM is verstandig op dat vlak”, ziet Ben Sulayem. “Ze zijn nooit bij me teruggekomen met de mededeling dat ze meer races op de kalender willen hebben. Zeker niet. Kwaliteit komt op de eerste plaats bij ze. En dat is ook waarom we zo’n goede band met ze hebben. Maar ik zal ze niet tegenhouden als ze naar 25 races willen gaan. Want dat recht hebben ze. Dat is aan hen. Maar op het moment willen zij ook niet meer races aan de kalender toevoegen. Zij weten ook dat vermoeidheid dan een rol kan gaan spelen.”