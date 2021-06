Diverse mensenrechtengroeperingen hebben hun vraagtekens gezet bij de organisatie van een Formule 1-race in Saudi-Arabië. De positie van vrouwen, persvrijheid en vrijheid van meningsuiting staan volgens een rapport van Amnesty International onder druk en dat is slechts een kleine selectie uit de problemen. Volgens Todt zijn die schendingen van mensenrechten geen reden om niet naar Saudi-Arabië te gaan, ook al niet omdat het kampioenschap ook naar andere dubieuze oorden is gegaan. De FIA-president, die later dit jaar aftreedt, heeft naar eigen zeggen veel gesprekken gevoerd over de situatie.

“Het is iets wat mij nauw aan het hart ligt”, zei Todt in een mediasessie met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “Sinds een jaar of vijf ben ik als secretaris-generaal voor verkeersveiligheid namens de Verenigde Naties betrokken bij dit soort zaken. We hebben een panel samengesteld voor de verkeersveiligheid, je hebt Michael Ellison, een voormalig functionaris die zich bezighield met mensenrechten. Je hebt Michelle Bachelet, die op dit moment nog bezig is met mensenrechten. En ook Filippo Grandi, die ook aan dat thema werkt. Op die manier is het voor mij een privilege dat ik er met hen over heb kunnen praten. Gisteren heb ik met Stefano [Domenicali, F1 CEO] gesproken en ook Jacques Toubon, een voormalig minister van justitie die zich daar ook mee bezig hield. Ik heb met hen dit thema ook besproken. Iedereen is het erover eens dat we overal ter wereld moeten racen. We zijn een sport. Ik heb het ook regelmatig besproken met het IOC, met Thomas Bach. Zij hebben hetzelfde probleem. Onze mening is in ieder geval dat sport niet verweven moet raken met politiek.”

"Je kunt altijd wel iets negatiefs over die landen zeggen"

Volgens Todt heeft de FIA ook met mensenrechtengroeperingen gesproken over de landen waar races gehouden gaan worden. Hij suggereerde dat de grote evenementen juist een kans zijn om de problemen aan de kaak te stellen. “We moeten om tafel met maatschappelijke organisaties zoals Human Rights Watch. Die zijn er echt mee bezig en die moeten we vragen wat wij kunnen bijdragen? Daar werken we aan. Je kunt het altijd op je eigen manier interpreteren. Wat mij betreft kun je over dat soort landen altijd negatieve dingen zeggen, zaken die normaal niet gezegd zouden worden. Je kunt er je eigen interpretatie op loslaten, maar voor mij voelt het goed.”

Todt bevestigde dat de FIA een veto heeft wat betreft de kalenderkeuzes van de Formule 1 en Liberty Media, maar verklaarde ook dat Saudi-Arabië niet ter discussie gestaan heeft. “Wie stelt de kalender voor? Dat is de commerciële rechtenhouder. Het is oneerlijk om te stellen dat alleen zij iets te zeggen hebben, wij kunnen zeggen dat ze er niet heen moeten gaan. Als we zoiets stellen, dan zullen ze ons daarin volgen. Uiteindelijk wordt de kalender bij mij afgeleverd, de World Motor Sport Council moet het bekijken. Ik kan me niet herinneren dat er ooit iemand geweest is die gezegd heeft dat we daar niet heen moeten. We hebben dus een meerderheid om naar die landen te gaan.”