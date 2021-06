FIA-president Todt geen fan van sprintraces in F1

Volgens het nieuwe format bepaalt de sprintrace op zaterdagmiddag de startvolgorde van de Grand Prix op zondag. Naast Silverstone wordt er ook op twee andere circuits getest met dit format, waarbij Monza al zeker is. Volgens FIA-president Jean Todt heeft de sport deze vernieuwing niet echt nodig, maar hij wil het idee wel een kans geven. “Ten eerste vind ik het geen race,” legde de voormalig teambaas van Ferrari uit. “Voor mij is de race op zondag. Als je mij vraagt of ik fan ben van de sprintrace, is het antwoord nee. Ik denk niet dat de F1 dit nodig heeft. Maar aan de andere kant, als mensen dit willen uitproberen, doet dit niks af aan de zondag. Het is een andere manier van de grid bepalen. Het is niet erg om iets nieuws te proberen. Ik ben benieuwd wat er uit gaat komen. Maar ik ben er zeker van dat het de zondag niet aantast. Mensen zouden kunnen zeggen dat de zaterdag interessanter is dan de zondag, maar dat is geen groot risico voor het imago van het kampioenschap.”

Bijna een jaar na de door corona uitgestelde start van het F1-seizoen 2020 is Todt blij met hoe de F1, de FIA en de teams de sport tijdens de pandemie in leven hebben gehouden. “We weten allemaal dat we door een lastige periode gaan. Al het werk dat gedaan is om de boel draaiende te houden was fantastisch. Volgens de originele planning zouden we pas een week later in Frankrijk zijn. Nu hebben we drie races op rij. Elke keer als er een probleem ontstond, hebben we het opgelost."

Over de terugkerende fans zegt Todt: "Het is altijd mooi om weer 15.000 man op de tribune te hebben. Ik hoorde dat we [tijdens de eerste race] in Oostenrijk nog geen vol huis hebben, maar een week later wel. Ook in Engeland zou het kunnen. Er komt dus steeds meer hoop."