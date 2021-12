FIA-president Todt: "Formule 1 is geen politiek platform"

"Laat voorop staan dat de autosport niet gebruikt hoeft te worden als politiek platform", stelt Jean Todt tegenover CNBC. "Wij reizen naar landen waar twijfels zijn over hoe bepaalde zaken gerund worden, maar wij geven mensen altijd de kans om te praten. Er is een vrijheid om jezelf uit te spreken en te demonstreren. Ze mogen dat doen, maar autosport moet een sport blijven. Sport moet in het algemeen niet in verband gebracht worden met politieke problemen."

Naast Saudi-Arabië lag ook Qatar, waar een aantal weken geleden de Grand Prix werd verreden, onder vuur. Verschillende coureurs lieten van zich horen. Mercedes-coureur Lewis Hamilton reed dat weekend met een regenbooghelm en ook op het circuit van Jeddah rijdt de Brit met deze helm. Op de vraag of de FIA dergelijke circuits van kalender moet halen, antwoordt Todt: "Er is al veel veranderd. In Saudi-Arabië mochten er tot 2018 geen internationale evenementen georganiseerd worden, want het was verboden voor vrouwen om te rijden. Vrouwen mogen nu wel rijden. Er verandert wel het een en ander, maar wij moeten niet in politieke situaties betrokken worden."

De 75-jarige Todt staat sinds 2009 aan het hoofd bij de internationale autosportbond FIA. Daarvoor was de Fransman een succesvol teambaas bij Ferrari. Zo won hij met onder andere Michael Schumacher vijf titels bij de rijders. Todt is bezig aan zijn laatste weken als president van de autosportfederatie. Op 17 december wordt zijn opvolger gekozen.