FIA-president over deadline Red Bull: "Zwicht niet voor chantage"

Honda zadelde Red Bull begin oktober met een levensgroot probleem op. De motorenfabrikant verraste met de beslissing om eind 2021 te stoppen met het F1-project en dat betekende dus dat Red Bull en AlphaTauri vanaf 2022 geen motoren meer zouden hebben.

In reactie werden op het hoofdkantoor van Red Bull in Fuschl am See verschillende opties naast elkaar gelegd. Omdat een terugkeer naar de status van klantenteam (bij Renault, Ferrari of Mercedes) niet de voorkeur genoot, werd bekeken of de fabriek in Milton Keynes de productie van de Honda-motoren vanaf 2022 in eigen beheer kon nemen. Dat bleek mogelijk, maar alleen als dit beperkt zou blijven tot het produceren van de bestaande motoren, verder doorontwikkelen en verbeteren zou te complex en kostbaar worden.

Red Bull besloot hierop de andere motorfabrikanten te vragen om in te stemmen met het collectief stopzetten van de ontwikkeling van de krachtbronnen tot eind 2025. Daarbij liet Red Bull wel aantekenen dat het uiterlijk 15 november uitsluitsel wil hebben. Gaat dat feest niet door dan dreigt Red Bull de Formule 1 te verlaten.

Todt heeft kennis genomen van het voorstel en de deadline en moest er erg om lachen, zo laat hij door Auto, Motor und Sport optekenen. “In mei kwam Red Bull nog bij ons met het verhaal dat er absoluut geen stop op de ontwikkeling van de motoren moest komen, omdat anders Honda zou vertrekken. Nu willen ze het tegenovergestelde. Zo snel kan het gaan in deze sport.” De Fransman is dan ook niet van plan om zich te laten chanteren door Red Bull. “Ik respecteer elke mening en elk verzoek, maar ik laat me niet chanteren. Door niemand.”

Duurzame sport

Overigens is Todt geen tegenstander van een kostenbesparing op het motorische vlak. Alleen moet daarbij niet uit het oog worden verloren dat de Formule 1 toe wil naar een CO2-neutrale sport en dat vergt juist in de komende paar jaren een flinke investering, stelt de oud-Ferrari-teambaas. Concreet moet er vanaf 2023 met 100 procent duurzame brandstoffen worden gereden. Dat vergt kostbare aanpassingen aan de bestaande hybride V6-motoren en dat is nu juist het knelpunt waar Red Bull tegen aanhikt.

“We moeten emissievrij racen, liever vroeger dan later”, aldus Todt en die eis ligt er niet voor niets. De Formule 1 wil in 2026 toe naar een nieuw motorreglement en achter de schermen wordt al hard gewerkt om daar invulling aan te geven. Om nieuwe fabrikanten te trekken moeten de nieuwe krachtbronnen minder complex, goedkoper en schoner worden dan de huidige generatie, vervolgt Todt. “De Formule 1 is nog steeds veel te duur. We hebben [met de invoering van het budgetplafond] wel iets bereikt, maar we moeten meer stappen nemen om de kosten nog verder omlaag te brengen."

Vervroegde invoering nieuw motorreglement

Een duivels dilemma dus: enerzijds moeten de kosten omlaag om nieuwe fabrikanten te trekken, maar om de sport 'groener' te maken zullen de kosten juist eerst omhoog met als mogelijke consequentie dat Red Bull er met twee teams uitstapt. Todt zou er dan ook helemaal niet op tegen zijn om de tussenfase van 2023 tot 2026 over te slaan en het compleet nieuwe motorreglement niet pas in 2026, maar al in 2023 in te voeren.

“Als het mogelijk is, waarom niet?” Het zou kunnen betekenen dat Red Bull betrokken blijft, en ook Renault en Ferrari hebben al aangegeven niet onwelwillend te staan tegenover dit plan. Maar Ferrari wil dan wel op korte termijn weten hoe die motor er precies uit zal komen te zien en wat de kosten er van zullen zijn. Vragen waarop Todt (nog) geen antwoord heeft. “Twee of drie jaar geleden dacht niemand bijvoorbeeld nog aan brandstofcellen. En nu is dat opeens de heilige koe. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet weet.” Het enige dat hij wel zeker weet is dat het reglement aantrekkelijker moet worden. “Het nieuwe motorformat moet het potentieel hebben om nieuwe fabrikanten te trekken.”