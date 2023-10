FIA-president hoopvol over Andretti in F1: Eerder groen licht dan rechtszaak

"We hoeven niet naar de rechter en ik denk dat niemand van ons dat ook zal doen", zegt Ben Sulayem tegen onder meer Motorsport.com. "Ik bedoel, misschien klinkt het erg spannend en opwindend voor de media, maar dit zal niet voor de rechter komen. Dat weet ik zeker. Waarom zouden we naar de rechter gaan?" De FIA-president reageert daarmee op de vrees voor een machtsstrijd tussen de FIA en FOM. De FIA heeft Andretti namelijk groen licht gegeven om tot de Formule 1 toe te treden, maar het FOM moet daar ook nog mee akkoord gaan.

Daar zit ook juist het probleem, aangezien de FIA openstaat voor een elfde team op de grid terwijl FOM daar anders over nadenkt. De huidige Formule 1-teams staan er niet op te wachten dat zij het prijzengeld met meer teams moeten gaan delen en stellen dat het zogenaamde 'entreegeld' van 200 miljoen dollar – dat eerlijk verdeeld moet worden onder de teams en wat als compensatie wordt gezien voor de verwatering van het prijzengeld – te weinig is. Bovendien wijzen sommige teams ook naar de logistieke puzzel die om de hoek komt kijken aangezien sommige paddocks al druk zat zijn met tien teams. Zij hameren er tevens op dat een elfde team een toegevoegde waarde moet hebben voor de sport.

Omdat FOM dus niet zomaar 'ja' wil zeggen tegen Andretti, wordt er ook al gekeken naar eventuele rechtszaken waar ook de mededingingsautoriteiten binnen de EU bij worden betrokken. Ben Sulayem gelooft niet dat het zover zal komen. Sterker nog, hij verwacht dat er op een constructieve manier naar deze kwestie wordt gekeken. "Dit huwelijk [tussen de FIA en FOM]? Ik heb het al gezegd maar zal het nog eens herhalen: de paus van het Vaticaan kan honderd keer trouwen en scheiden, maar wij zullen nooit scheiden. Ja, het kan morgen van eigenaar veranderen, Liberty Media zou het kunnen verkopen. Maar de FIA en Liberty die naar de rechter gaan? Dat staan we niet eens toe. Het is niet eens bespreekbaar. Als het aan mij ligt, bellen we elkaar om het af te handelen. Deze kleine dingen die gebeuren maken deel uit van het beter maken van de sport."

Voordelen voor de F1

Ben Sulayem is ervan overtuigd dat er duidelijke redenen zijn voor FOM om de aanvraag van Andretti goed te keuren, waaronder het feit dat de aandelenkoers van Liberty Media steeg op de dag dat FIA de aanvraag goedkeurde en de negatieve gevolgen die het zal hebben als de Formule 1 een namen als General Motors en Cadillac – verbonden aan het Andretti-project – weigert.

"Er zitten veel aspecten aan", verklaart Ben Sulayem zijn optimisme over de komst van Andretti. "Ten eerste is Liberty een Amerikaans bedrijf en ik las dat Liberty akkoord ging en dat ze zeiden dat we graag nog een team willen hebben. Als je vervolgens kijkt naar de aandelenkoers, was deze gestegen in plaats van gedaald. Dat is goed voor hen. Ten derde is het erg moeilijk om 'nee' te zeggen tegen een Amerikaanse OEM. In tegendeel, dat is goed voor de zaken."

Plaats voor extra team

Bij FOM zullen de financiële gevolgen van een elfde team als Andretti bestudeerd worden, maar dat zou volgens Ben Sulayem geen reden moeten zijn om Andretti te weigeren. Wel zijn er zorgen over de logistieke puzzel, aangezien er dan in de paddock ruimte moet komen voor dat elfde team. Hoewel minder dan de helft van de huidige circuits over de garage- en paddockfaciliteiten beschikt om met gemak een extra team plaats te bieden, benadrukt Ben Sulayem dat in de F1-contracten is vastgelegd dat de circuits groot genoeg moeten zijn om plaats te bieden aan 12 teams – het maximale aantal teams dat in de huidige regels is toegestaan.

Als voorbeeld haalt de Emirati aan dat de Formule 1 eerder dit jaar plek had op circuits voor het fictieve APXGP-team voor de Formule 1-film van Apple met Brad Pitt in de hoofdrol. "We kunnen het ons veroorloven om nog een Hollywood-team te hebben", zegt de FIA-president. "De contracten zijn heel helder. We zitten nu met 11 teams vanwege Hollywood. Wanneer dat klaar is, zal er ruimte zijn. De meeste contracten zijn er heel duidelijk over." Volgens hem is het de verantwoordelijkheid van de promotors en circuits om plaats genoeg te bieden voor 12 teams en dus niet die van de FIA. "Wij bemoeien ons daar niet mee, maar dat zijn de regels. Die regels zijn niet alleen door ons geïmplementeerd, de regels worden overal geïmplementeerd. Door alle partijen."

Er kwamen suggesties dat Andretti ook aan de Formule 1 zou kunnen deelnemen zonder commerciële deal met het FOM. Dan zou het Amerikaanse team niet voor prijzengeld strijden. Deze optie lijkt echter niet mogelijk. Hooggeplaatste bronnen hebben aangegeven dat in het huidige Concorde-verdrag is vastgelegd dat nieuwe deelnemers een commerciële deal moeten zijn overeengekomen alvorens zij kunnen deelnemen. Het is ook niet realistisch om te zeggen dat Andretti verder zou kunnen gaan zonder de goedkeuring van FOM, omdat er dan ook logistieke zaken zouden zijn die onmogelijk te regelen zijn – zoals het verkrijgen van toegangspassen voor het team. Deze worden verstrekt door FOM.

Ben Sulayem maakt duidelijk dat hij niet verwacht dat de situatie zo ver escaleert dat het zelfs tot een ruzie over dat soort passen leidt. "Ik denk niet dat we zo goedkoop zijn. Het moet bij het weigeren van een team niet zo zijn dat we zeggen: 'We geven je geen pas.' Hoe kinderachtig kunnen we zijn? We bevinden ons in de top van de F1." Wel begrijpt de FIA-president het standpunt van de teams. "Zij hebben geen macht over [de beslissing om Andretti's deelname toe te staan], maar we luisteren naar ze omdat zij wijzen naar het geld. Het gaat om het geld. Ik bedoel, laten we hier geen spelletje spelen: het gaat om het geld."

Geen haast

Hoewel de analyse van FOM over de gevolgen van Andretti's komst misschien pas volgend jaar afgerond zal zijn, is het niet te laat voor het Amerikaanse team om in 2025 op de Formule 1-grid te verschijnen. Ben Sulayem stelt dat de FIA niet zal aandringen tot een snel besluit. "FOM heeft alle tijd. Ik bevind me niet in een positie om hen te vertellen wat ze moeten doen. Ik respecteer alles wat zij doen. Ik bemoei me nooit met wat zij dan ook doen. Tegelijkertijd stel ik het niet op prijs als iemand zich met onze jurisdictie bemoeit. Dit is dus iets tussen Andretti en FOM."