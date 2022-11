FIA-president wil formulewagens aanpassen om vrouwen te helpen

Vrouwen in de autosport. Lange tijd was het een zeldzaamheid, maar die tijd is (gelukkig) voorbij. Een aantal jaar geleden werd de W Series opgestart om vrouwen een kans te geven in de autosport. Inmiddels verkeert dat kampioenschap in financiële problemen en is het onzeker of de klasse ook volgend jaar nog bestaat. De F1-organisatie maakte vrijdag plannen bekend voor een nieuwe klasse voor jong talent. De mondiale autosportfederatie FIA hoopt op lagere niveaus veranderingen toe te passen waardoor uiteindelijk een gelijk speelveld gecreëerd wordt voor mannen én vrouwen. Dit moet gebeuren op de niveaus onder de Formule 1.

De FIA-preses werd tijdens het Business of F1-forum in Abu Dhabi, georganiseerd door de Financial Times en Motorsport Network, gevraagd naar zijn plannen om diversiteit in de sport te verbeteren. “Het talent kan overal vandaan komen. Maar heeft hij of heeft zij de kans? Nee. Als we het hebben over vrouwen, we praten met onze afdelingen over technische aspecten. Als je een F4-auto hebt kan een vrouw die nog makkelijk besturen, maar als je naar de Formule 2 en Formule 3 kijkt wordt het al lastiger. Wat moeten we doen? Het probleem ligt bij ons, we hebben ook een oplossing. Daar praten we met de technische mensen over, elke formulewagen moet gelijke kansen bieden. Dat is geen raketwetenschap. Het is aan de chassisbouwers, anders zullen we ze forceren het te doen. We moeten werken aan de diversiteit en daarvoor geven we ze een kans. Als het kan, moeten we het doen.”

De FIA-voorman ging niet in op de specifieke details die hij wil aanpakken, maar zeer waarschijnlijk is dat de FIA zich vooral richt op het verplichten van stuurbekrachtiging in F3 en F2. Dit wordt al lange tijd gezien als een reden waarom vrouwen minder kans hebben om competitief te zijn in de sport. Voormalig F1-coureur David Coulthard, die zich inzet voor de positie van vrouwen in de Formule 1, liet eerder dit jaar weten dat de sport op dit vlak moet nadenken over verbetering.

“Een Grand Prix-wagen genereert een ongekende hoeveelheid G-krachten, dat komt vooral aan op de nek en organen”, zei Coulthard destijds. “Maar het sturen zelf is met een snelheid van 320 kilometer per uur niet moeilijk omdat je stuurbekrachtiging hebt. Dat heb je niet in F2 of F3. Die auto’s zijn waanzinnig moeilijk te besturen. Als testrijder bij Williams kon ik niet sturen zoals Nigel Mansell dat deed. Ik was niet sterk genoeg. Mijn beperking was dus dat ik maar tot op zekere snelheid kon sturen. We hebben verandering nodig. Niet alleen om talent te ontwikkelen, maar ook omdat de mentaliteit in de jeugdklassen moet veranderen. Het moet niet alleen om de fysieke component draaien. Dat kost tijd, maar als we niets doen gaat er ook niets veranderen. We gaan het veranderen door bepaalde dingen te doen.”