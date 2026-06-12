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FIA-president mikt op F1-auto's van slechts 630 kilogram in 2031

FIA-president Mohammed Ben Sulayem wil de Formule 1-auto's in de volgende motorcyclus fors lichter maken. Zijn doel: een minimumgewicht van slechts 630 kilogram.

Oleg Karpov
Oleg Karpov
Gepubliceerd:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft de afgelopen maanden herhaaldelijk gepleit voor een terugkeer van V8-motoren in de Formule 1. Nu heeft hij ook zijn bredere visie uiteengezet, waarin een forse gewichtsreductie van de auto's centraal staat.

De Formule 1-auto's van 2026 hebben een minimumgewicht van 768 kilogram. Hoewel de nieuwste reglementen er al in zijn geslaagd dat gewicht ten opzichte van de vorige generatie te verlagen, denkt Ben Sulayem dat er nog veel meer mogelijk is.

Het minimumgewicht in de Formule 1 is de afgelopen tien jaar gestaag toegenomen. Dat is het gevolg van verschillende factoren, waaronder grotere auto's, steeds complexere hybride krachtbronnen, sterkere crashstructuren en aanvullende veiligheidssystemen.

Ben Sulayem erkent dat veiligheidseisen een belangrijke rol hebben gespeeld in die ontwikkeling, maar denkt desondanks dat de Formule 1 kan terugkeren naar de gewichtsniveaus van ongeveer vijftien jaar geleden.

"We hebben vijftig kilogram toegevoegd vanwege de veiligheid", zei hij. "Maar nu zou ik graag een complete auto willen zien die minder dan 650 kilogram weegt. Mijn doel is 630 kilogram."

Het bereiken van een dergelijk gewicht met behoud van de huidige veiligheidsnormen zou een enorme technische uitdaging vormen. Zelfs het halen van Ben Sulayems bredere doelstelling van minder dan 650 kilogram vereist al een gewichtsreductie van meer dan honderd kilogram ten opzichte van de huidige reglementen.

Volgens de FIA-president kan een vereenvoudigde motorformule daarbij helpen. Toekomstige reglementen zouden de rol van elektrische componenten binnen de krachtbron moeten verkleinen. Dat zou betekenen dat lichtere batterijen kunnen worden gebruikt en dat het hybride aandeel kleiner wordt dan nu. Ben Sulayem ziet een scenario voor zich waarin elektrificatie ongeveer tien procent van het totale vermogen voor zijn rekening neemt.

Als het aan FIA-president Ben Sulayem ligt, keert F1 in 2031 terug naar lichtere auto's met een V8-motor.

Als het aan FIA-president Ben Sulayem ligt, keert F1 in 2031 terug naar lichtere auto's met een V8-motor.

Foto door: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

"De V8 moet terugkomen", stelde hij. "Je hebt dan het vermogen van de verbrandingsmotor, misschien zo'n 760 pk, met tien procent elektrificatie erbij. Dat zorgt voor het geluid. Het wordt veel goedkoper. Ook onderzoek en ontwikkeling worden veel goedkoper. De motor op zichzelf wordt veel lichter, plezieriger en het geluid komt terug voor de toeschouwers."

In de visie van Ben Sulayem behoudt de Formule 1 dus een vorm van elektrificatie, maar krijgt die een veel kleinere rol dan bij de huidige hybride krachtbronnen. Dat moet helpen om de kosten te verlagen en het gewicht terug te brengen.

De FIA-president benadrukt daarnaast dat een terugkeer naar atmosferische V8-motoren niet ten koste hoeft te gaan van de duurzaamheidsdoelstellingen van de sport. Sinds de invoering van de reglementen voor 2026 rijdt de Formule 1 immers op volledig duurzame brandstoffen.

"Je hebt de teams. Je hebt de financiële stabiliteit van de sport. En waarop rijden we? Op duurzame brandstof", zei hij. "Ik zie eerlijk gezegd niet waar dit fout zou kunnen gaan. De fans verdienen iets dat wij hen moeten geven."

Meer over Ben Sulayems voorstellen:

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